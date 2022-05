Innerhalb weniger Stunden hat Britney Spears zwölf Nacktbilder von sich gepostet. Alle sehen sich ziemlich ähnlich. Die Fans zeigen sich darüber irritiert und einige machen sich Sorgen um die Sängerin.

Spätestens seit dem Ende ihrer Vormundschaft zeigt sich Britney Spears auffallend oft hüllenlos. Mal räkelnd am Strand, mal mit Hund auf dem Arm. Doch jetzt machen sich die Fans Sorgen. Denn die Sängerin postete zwölf Nacktbilder innerhalb von gerade mal fünf Stunden. "Hier eine Reihe von Fotos vom letzten Mal, als ich in Mexiko war, BEVOR ein Baby in mir war ... warum zum Teufel sehe ich im Urlaub 10 Jahre jünger aus ???", schreibt sie dazu.

Auf den sechs Bildern, die die Sängerin in der immergleichen Pose nur mit unterschiedlichen Schattierungen zeigt, steht sie splitterfasernackt vor einer Glaswand. Im Hintergrund meterhohe Pflanzen, die offenbar als Sichtschutz dienen. Die 40-Jährige hält sich die Brüste und hat ihren Intimbereich mit einem rosa Herzchen verdeckt.

Fans von Britney Spears in Sorge

Gerade mal eine Stunde später postet sie drei Bilder aus der offenbar selben Reihe nur mit einer anderen Armhaltung. Dazu schreibt sie: "Unterschätzt nicht die Macht des Selbermachens und des Fotografierens mit einem Selfie-Stick !!! Fotos bevor es ein Kind in mir gab!!!"

Vier Stunden später dann erneut drei Fotos mit fast gleicher Pose nur diesmal mit einem knallroten Herzchen im Intimbereich. Dazu schreibt sie: "Ich liebe euch alle SSSSSSSSSOOOOOOOOOO sehr !!!!"

Ende der Vormundschaft Die Spears-Spitze von "Free Britney" feiert auf den Straßen von L.A. 1 von 7 Zurück Weiter Zurück Weiter Britney Spears Vormundschaft aufgehoben Gestatten – Britney. Britney Spears. Zusammen mit Dutzenden anderer Fans feiert dieser Herr die "Freilassung" des Popstars. Nach 13 Jahren unter Vormundschaft ist die 39-Jährige nun wieder für sich selbst verantwortlich. Mehr

"Das ist kein normales Verhalten. Sie ist eindeutig labil", kommentiert einer das Foto. Und das sehen einige andere Fans offenbar genauso: "Stimme zu", lautete eine Antwort.

Andere kommentieren: "Genau richtig, das wird nicht gut ausgehen. Ich bin besorgt." oder "Die Fotos, die Britney postet, sind seltsam. Ganz zu schweigen davon, dass sie das gleiche Foto dreimal postet. Ich wünsche ihr alles Gute, aber ich finde ihre Beiträge immer noch ein wenig beunruhigend." Ein anderer meint: "Sie tut es zu oft. Als sie ihre Freiheit wiedererlangte, war das verständlich. Aber es wird langsam langweilig."

Schwangere Britney Spears plant Hochzeit mit Sam Asghar

Aber es gibt auch Fans, die glauben, dass die Postings ein Zeichen dafür sind, dass sich die Sängerin endlich wohl in ihrer Haut fühlt. "Sie fühlte sich gut mit sich und ihrem Körper und wollte Bilder davon teilen, weil sie glücklich war. Warum ist das "unstabil"?". Ein anderer meint: Nackt zu posieren und sich nicht für seinen Körper zu schämen, ist kein Zeichen von Labilität."

Erst im April gab Spears bekannt, schwanger zu sein. Der glückliche Vater ist ihr Fitnesstrainer Sam Asghari. Den 28-Jährigen lernte sie 2016 am Set ihres Musikvideos "Slumber Party" kennen. Einen Hochzeitstermin hat das Paar auch schon, "Aber den wird niemand erfahren bis zum Tag danach", teilte Ashgari am Sonntag in seiner Instagram-Story mit.

Für Spears wird es die dritte Hochzeit. Die Sängerin war 2004 mit ihrem Jugendfreund Jason Alexander verheiratet, allerdings nur für 55 Stunden. Die Ehe wurde annulliert. 2004 heiratete sie ihren damaligen Tänzer Kevin Federline. Mit ihm hat sie zwei Söhne, Sean Preston (16) und Jayden James (15). Das Paar trennte sich 2007.

Quelle: Instagram