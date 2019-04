Morddrohungen gegen Britney Spears?





Die Sängerin meldet sich nach wochenlanger Funkstille per Videobotschaft aus der Psychiatrie.





Zuvor hatten ihre Fans für eine Freilassung der Sängerin aus der Psychiatrie demonstriert.





Britney Spears beruhigt ihre Fans und bittet darum, ihre Privatsphäre zu respektieren.





Video: "All is well".





Doch die 37-Jährige hat auch beunruhigende Nachrichten.





In dem Post unter ihrem Video schreibt sie, dass es Morddrohungen gegen sie gäbe:





"Es gibt Gerüchte, Todesdrohungen gegen meine Familie und mein Team, und es werden so viele verrückte Dinge gesagt."





Die Sängerin berichtet, dass sie trotz der schweren Ereignisse ihr bestes tut:





"Ihr wisst das vielleicht nicht über mich, aber ich bin stark und stehe für das ein, was ich will!"





Befreundete Stars stehen der 37-Jährigen in ihrer schweren Zeit bei:





Instagram-Reaktionen Miley Cyrus; Steve Aoki





Britneys Freund Sam Ashgari kommentiert die Reaktionen der Fans so:





Instagram-Reaktion





Bereits Anfang April wird bekannt, dass sich die Amerikanerin in einer psychiatrischen Klinik befindet.





Die Krankheit ihres Vaters Jamies scheint sie stark mitzunehmen.





Der 66-Jährige erleidet im Dezember 2018 einen Dickdarmdurchbruch – die Genesung geht nur langsam voran.





Trotz der vielen Ereignisse verspricht die Sängerin ihren Fans, bald zurück zu sein: (Video im On: „I´ll be back very soon“).