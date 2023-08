von Christina Klein Britney Spears zeigt sich derzeit kämpferisch bei Instagram. Die Trennung von ihrem Ehemann ist nur wenige Wochen her und sie scheint bereits einen vorbestraften Ex-Angestellten zu daten.

Als die Nachricht der Trennung von Britney Spears und Sam Asghari bekannt wurde, hielten Beobachter den Atem an. Wird die Psyche der Sängerin diesen Schlag verkraften? Offenbar geht es ihr aber besser, als man wegen ihres Gesundheitszustandes des letzten Jahrzehnts hätte vermuten können. Bei Instagram macht die 41-Jährige eine klare Kampfansage.

In den ersten Tagen nach Bekanntgabe der Trennung von ihrem Ehemann postete Britney Spears noch Sätze wie "... Ich habe es schon viel zu lange auf die Spitze getrieben und mein Instagram mag perfekt erscheinen, aber es ist weit von der Realität entfernt und ich denke, das wissen wir alle!!! Ich würde gerne meine Gefühle und Tränen zeigen, wie ich mich wirklich fühle, aber aus irgendeinem Grund musste ich meine Schwächen immer verbergen". Danach wechselte sie den Kurs: Es folgte ein Partyvideo mit einer Horde Männer oben ohne, ein Video, in dem sie sich nackt im Bett wälzte – welches bereits wieder gelöscht wurde und nun eine Art Kampfansage.

Zu einem Bild aus ihren Karriere-Hochzeiten schreibt sie: "F*** with me – I dare you", was im Deutschen so viel heißt wie "Leg dich mit mir an, wenn du dich traust". Leider verrät sie nicht, an wen die Botschaft gerichtet ist. Naheliegend ist, dass es in Richtung ihres Ex-Mannes Asghari oder an Instagram-Hater und die Presse gerichtet ist.

Britney Spears soll in vorbestraftem Mann Halt suchen

Den Rücken scheint ihr derzeit ein Ex-Angestellter zu stärken. Das Nachrichten-Portal "PageSix" will exklusiv erfahren haben, dass Britney Spears momentan engen Kontakt mit einem ehemaligen Hausangestellten haben soll. Pikant: Zu den Gerüchten über die Trennung von Spears und Asghari gehörte auch, dass die Sängerin eine Affäre mit einem Angestellten gehabt haben soll.

Zu der Person schreibt das Online-Portal weiter, dass der 37-Jährige vor etwa einem Jahr angestellt worden sein soll, um "Toiletten zu reinigen, Böden zu wischen und Müll einzusammeln". Kurze Zeit später wurde er jedoch wieder gefeuert – Britney Spears soll den Kontakt zu dem vorbestraften Mann jedoch gehalten haben.

Zu der Strafakte sollen unter anderem gehören: 2014 eine Verurteilung wegen Ruhestörung sowie eine Anklage wegen Kindesgefährdung, die jedoch mit einem Einspruch abgelehnt wurde. 2016 kam Fahren ohne Führerschein hinzu – ebenfalls durch Einspruchsverhandlung abgewiesen. Im Dezember 2022 soll er wegen schweren Waffenbesitzes verurteilt worden sein.

Der Mann soll derzeit einer von Britneys engsten Vertrauten sein. Bereits 2011 veröffentlichte Spears die Lyrics "But mama I'm in love with a criminal" in ihrem gleichnamigen Song "Criminal", einen Hang zu Bad Boys hatte die Sängerin schon immer.

