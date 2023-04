Britney Spears packt aus: Biografie soll "brutal ehrlich" sein

von Laura Stunz Britney Spears Leben ist von Höhen und Tiefen gezeichnet. Der Weltstar blickt auf zahlreiche Erfolge wie auch Skandale und Abstürze zurück. Ihre Biografie soll genau das festhalten. Jetzt ist ein Veröffentlichungsdatum bekannt.

Auf dieses Buch wartet die Welt seit gefühlten Ewigkeiten: Die Biografie von Megastar Britney Spears, die uns persönliche Einblicke in das turbulente, skandalträchtige Leben der Sängerin bescheren soll. Jetzt soll es bald so weit sein. Nach Angaben von "Page Six" gibt es neue Hinweise zur Veröffentlichung des Werkes, dass Spears turbulentes Leben inklusive Auf und Abs unzensiert protokollieren soll.

Bedingungslose Ehrlichkeit über alle Abstürze und Krisen

Denn: Nach der 13-jährigen Vormundschaft durch Vater Jamie Spears hat sich die "Oops!.. I Did It Again"-Sängerin das Ziel gesetzt, endlich über ihr Leben aufzuklären – und Ordnung zu schaffen. Die Voraussetzung dafür: Bedingungslose Ehrlichkeit über alle Abstürze, psychischen Krisen und Beziehungen in ihrem Leben. Und das soll Spears gelungen sein. Wie ein Insider verrät, habe die Sängerin ihr turbulentes, teils sehr schwieriges Leben "ohne Selbstmitleid, dafür aber mit viel Stil, Witz, Intelligenz und Ehrlichkeit" erzählt.

Bereits im vergangenen Sommer soll Spears das Buch fertig gestellt haben, ursprünglich sollte es im Januar dieses Jahres erscheinen. Berichten zufolge kam der Veröffentlichung jedoch der Papiermangel dazwischen, ein neues Datum wurde zunächst nicht genannt. Laut "Page Six" scheinen nun alle Sterne auf eine Veröffentlichung im Herbst 2023 zu stehen.

"inspirierend, bahnbrechend, ein Geschenk"

Der US-amerikanische "Simon & Schuster"-Verlag, in dem das Buch erscheinen soll, sei begeistert von der Ehrlichkeit und Offenheit des Buches. An diesem soll Spears zusammen mit dem "Time Magazine"-Journalisten Sam Lansky in den letzten Jahren stetig gearbeitet haben – mit vollem Erfolg. Allein das Manuskript soll so "inspirierend" sein, dass das Buch das Potenzial dazu habe, ein "bahnbrechender Bestseller" zu werden – das verrät ein Insider.

Eine zweite Quelle bezeichnet Spears' Biografie als "Geschenk", das jede Person, insbesondere jede Frau gelesen haben soll. Der Sängerin sei es gelungen "Freude und Schmerz in Kunst zu verwandeln". Laut Angaben von "Page Six" soll Spears die Rechte an ihrer Biografie für satte 15 Millionen US-Dollar an "Simon & Schuster" verkauft haben. Der Verkauf zählt damit zu den teuersten in der US-amerikanischen Buchgeschichte –gleich nach den Biografien von Barack und Michelle Obama.

Biografie soll "brutal ehrlich" sein

Nicht nur Spears' Fans, sondern auch Angehörige und Bekannte sind gespannt auf die Memoiren der 50-Jährigen. Laut Insidern sei Spears "brutal ehrlich und komme von Herzen", es bleibe kein Stein auf dem anderen. So soll die Sängerin unbeschönigt über ihre Lieben, Trennungen, Enttäuschungen und – vor allem – über ihre Eltern schreiben. Letztere sollen Spears Leben von Beginn an negativ geprägt und die Sängerin in ihrer Entwicklung immens beeinträchtigt haben. Es sieht also ganz danach aus, als würde es nach Prinz Harrys Skandal-Biografie schon bald ein neues Buch geben, dass die Welt so richtig zum Beben bringt.

"Britneys Buch ist eine Geschichte des Triumphs. Es behandelt ihre verletzlichsten Momente, ihre Kindheit – wie sie ein kleines Mädchen mit großen Träumen war – ihre Trennung von Justin Timberlake, den Moment, als sie sich den Kopf rasierte und ihren Kampf mit ihrer Familie um ihre Vormundschaft", verrät ein Insider gegenüber "Page Six". Es sei eine "Geschichte des Überlebens", wie Spears der schleppende Weg aus der Vormundschaft ihres Vaters gelang und wie sie letztendlich in Ehemann Sam Ashgari "ihr wahres Glück" fand.

Spears auf dem Weg zu sich selbst

Und Spears selbst scheint zufrieden mit ihrem Werk zu sein. Auf Instagram schrieb sie kürzlich: "Ich liebe das Leben, das ich mir aufgebaut habe! Und das sollte ich auch, denn es ist wunderschön … und auch ziemlich verrückt nach all der harten Arbeit, die ich verrichtet habe, um über den Missbrauch meines Vaters hinweg zu kommen. Das hat mich sage und schreibe 13 Jahre gekostet, glaubt es oder nicht, Leute!" Und weiter: "Diese neue Unabhängigkeit gibt mir jeden Tag neue Kraft und lässt mich hungrig, fokussiert und mutig bleiben, sie macht mich zu einem guten Menschen."

Spears betont, dass sie insgesamt drei Versionen ihres Buches angefertigt und gleichzeitig sehr viel Therapie gemacht habe, um dahin zu kommen, wo sie jetzt ist. Mit ihrer Geschichte möchte die Sängerin ein Vorbild sein.

