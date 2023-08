von Christina Klein Die legendäre Songzeile "It's Britney, Bitch" erreicht wieder eine neue Dimension. Britney Spears postet ein wildes Pole-Video auf ihrem Instagram-Account, das noch nackter ist, als ihre Tanz-Videos.

An die "spearschen" Tanz-Videos bei Instagram der Sängerin hat man sich mittlerweile fast schon gewöhnt. Abgehackt bewegt sie sich meist in besonderen Outfits hektisch zu ihren Lieblingssongs. Make-up und Haare sitzen oftmals auf halb acht und auch, wenn Britney Spears eigentlich eine begnadete Choreografie-Tänzerin ist, so muten diese Videos häufig etwas merkwürdig an.

Damit ihren Followern auf Dauer beim Video-Content nicht langweilig wird, bringt Spears nun ein neues Accessoire ins Spiel: eine frisch angeschaffte Pole-Dance-Stange. Zu dem Song "Closer" von der Band Nine Inch Nails räkelt sie sich lasziv an der Stange. Ein Song, mit einer deutlichen Botschaft. Von Sex, dem Verlust der Seele, Isolation, Gewalt und Liebe ist die Rede.

Ihre Kommentarfunktion bei Instagram hat die Sängerin mittlerweile deaktiviert. Zu dem Video schreibt sie: "Habe die Pole vor zwei Tagen gekauft, letzte Nacht war mein erstes Mal mit ihr". In einem halben Tag nach der Veröffentlichung erzielte die Darbietung bereits eine halbe Million Likes.

Halbnackt tanzt Britney Spears an der Pole-Dance-Stange

Der Leoparden-Muster-Bikini sitzt sehr knapp an der Sängerin. Die dazu passenden Handschuhe scheinen mit dem Oberteil durch ein Band verbunden zu sein. Der Look wird durch Stiefel abgerundet. Zwischendurch zieht Britney Spears ihre Hose etwas runter. Die Sängerin trägt am liebsten den Low-Waist-Trend aus den 2000er Jahren, auch bei Jeans. Der Low-Waist-Schnitt bedeutet, dass der Bund der Hose recht tief sitzt. Heutzutage ist eher eine mittlere Höhe oder sogar High-Waist im Trend.

Britney Spears scheint sich noch am Anfang ihrer Pole-Dance-Karriere zu befinden, die Choreografie, die sie an der Stange zeigt, beinhaltet unter anderem den Back-Spin, der in den ersten Pole-Dance-Stunden bereits unterrichtet wird. Zwischendurch spreizt sie die Beine an der Stange, trotzdem sie nur eine knappe Hose trägt. Fans der Sängerin können gespannt sein, ob weitere Videos dieser Art folgen werden.

Quelle: Instagram