von Laura Csapó Nachdem die Ehe von Popsängerin Britney Spears mit Sam Asghari nach 14 Monaten in die Brüche gegangen ist, hat die 41-Jährige eine wilde Privatparty gefeiert und die Nacht auf Instagram dokumentiert.

Vor wenigen Tagen ist bekannt geworden, dass sich Noch-Ehemann Sam Asghari nach nur 14 Monaten von Britney Spears scheiden lassen wird. Es war die dritte Ehe des Popstars. Nachdem sich Spears auf Instagram gerade erst zur Trennung geäußert hatte, sind nun neue Videos in ihrem Feed aufgetaucht, die eine wilde Nacht dokumentieren.

Zu Annie Lennox‘ "I Put a Spell on You" veröffentlicht die Sängerin ein provokatives Video, in dem sie sich oben ohne im Bett räkelt. Zwei Stunden später zeigt sie sich in einem knappen grünen Kleid, umgeben von ihren "liebsten Boys", die sie zu einer kleinen privaten Scheidungsparty eingeladen hatte. Das Video zeigt einen Mann, der mit der Zunge an ihrem Bein entlangfährt. Ein anderer Mann instruiert ihn: "Fang am Stiefel an, Bro". Kurz darauf wird Britney Spears von mehreren Männern ohne Shirt am Pool hochgehoben.

Britney Spears: Wilde Partynacht mit ihren "favorite boys"

Dazu kommentiert die Sängerin, dass die mit einem "so genannten Freund" über eine Stunde im Auto unterwegs gewesen und von Paparazzi verfolgt worden sei, die ihrer Überzeugung nach einen Tipp bekommen haben müssen. Sie schreibt weiter: "So what does a b**** like me do?! I put my green dress on and show up at my friends! I invited my favorite boys over and played all night". 42,1 Millionen Follower haben den Instagram-Kanal des Popstars abonniert.

Nach Trennung von Sam Asghari Britney Spears und die Männer: Ihr Liebesleben in Bildern 1 von 16 Zurück Weiter 1 von 16 Zurück Weiter 1999 bis 2002: Justin Timberlake Der erste Anwärter in der lange Liste von Spears Verflossenen ist Justin Timberlake. Ihn lernte sie bereits 1992 im Alter von elf Jahren im "Mickey Mouse Club" kennen, sieben Jahre später kamen die Beiden offiziell zusammen. Ihre Beziehung hielt drei Jahre, damals galten sie als DAS Promi-Traumpaar schlechthin. Auch Spears denkt selbst immer wieder positiv an die Zeit mit Timberlake zurück. Zuletzt postete sie ein altes Foto von sich und dem Sänger auf Instagram, auf dem die beiden Basketballoutfits tragen und schrieb dazu: "Als wir zusammen Basketball spielten... da geschahen Wunder!"







Mehr

Drittes Ehe-Aus für Britney Spears

Für Spears ist es nach Jugendfreund Jason Alexander, mit dem sie 55 Stunden verheiratet war, und nach ihrer Ehe mit Kevin Federline, mit dem sie zwei Söhne teilt, das dritte Ehe-Aus. Asghari lernte sie vor sechs Jahren beim Videodreh zum Musikvideo "Slumber Party" kennen und lieben. Die beiden waren fünf Jahre ein Paar bevor sie sich im Juni vergangenen Jahres das Jawort gaben. Medienberichten zufolge soll Asghari nun drohen, peinliche Details aus dem Leben von Spears zu veröffentlichen, sollte er keine finanziellen Zugeständnisse bekommen.