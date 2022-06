Britney Spears hat es wieder getan: Zum dritten Mal trat sie vor den Traualtar. Dieses Mal verlief die Hochzeit aber ganz nach den Wünschen der Sängerin.

Auf ihrem Anwesen in Thousand Oaks feierte Britney Spears am vergangenen Donnerstag eine märchenhafte Hochzeit. In einem Meer aus pinken und weißen Blüten brachte eine Cinderella-Kutsche die Sängerin zu dem Traualtar, wo sie ihrem Fitnesstrainer Sam Asghari das Jawort gab.

Auf Instagram teilt Spears nun ihr Glück mit ihren 41,5 Millionen Fans: "Wow! Heiliger Strohsack! Wir haben es geschafft! Wir haben geheiratet", schrieb sie am Samstag euphorisch zu einem Schnappschuss des Brautpaars. "Es war der spektakulärste Tag!!! Ich war den ganzen Morgen so nervös, aber dann um 14 Uhr, traf mich wirklich der Schock: Wir sind dabei zu heiraten! Ich hatte eine Panikattacke, habe mich aber dann zusammengerissen", berichtete die 40-Jährige, für die es bereits die dritte Hochzeit war.

Ihr großer Tag verlief offensichtlich so, wie sich die Sängerin ihn erträumt hat. "Die Crew, die unser Zuhause buchstäblich in ein Traumschloss verwandelt hat, war fantastisch!!! Die Zeremonie war ein Traum und die Party noch besser!!! So viele unglaubliche Menschen kamen zu unserer Hochzeit und ich bin immer noch geschockt!!!", schwärmte Spears weiter und bedankte sich bei ihren Gästen: bei ihrem "Schwarm" Drew Barrymore und Selena Gomez, "die in Person sogar noch schöner ist".

Britney Spears: "Ich habe wieder Madonna geküsst"

"Ich war sprachlos … Ich habe wieder Madonna geküsst und mit Paris Hilton haben wir bis in die Nacht getanzt …" Paris Hilton antwortete ihrerseits: "Was für eine epische Nacht. ... Liebe dich."

Auch bei Donatella Versace bedankte sich Spears. Die Mode-Ikone hatte ihr Brautkleid entworfen: eine enganliegende Robe mit einem Schlitz bis zur Hüfte und offenen Schultern, einer meterlangen Schleppe und einem ebenso langem Schleier. "Ich habe mich so schön gefühlt", schrieb Spears zu ihrer Aufmachung. "Danke auch an Stephanie Gottlieb, Charlotte Tilbury und Sofia Tilbury für meinen Schmuck und Make-up", fügte sie hinzu.

Bilder, die Spears bereits am Freitag veröffentlicht hatte, zeigen sie und ihre Partygäste auf dem Dancefloor. Die Hochzeit endete offenbar in einer gelungen Party: "Ich glaube, wir sind alle mindestens zwei Mal auf der Tanzfläche hingefallen!!! Ich meine, kommt schon… wir waren alle VOGUING!!!"

