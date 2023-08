von Laura Stunz Nach 14 Monaten ist auch Britney Spears' nächste Ehe zerbrochen. Die dritte. Nach ständigen Scheidungsgerüchten meldet sich die Sängerin nun selbst zu Wort – und spricht in einem Instagram-Post über ihre Gefühlswelt.

Nachdem vor wenigen Tagen bekannt wurde, dass sich Noch-Ehemann Sam Asghari von Britney Spears nach nur 14 Monaten Ehe scheiden lassen wird, meldet sich der Pop-Star nun selbst auf Instagram zu Wort.

Spears kann ihren Schmerz "nicht länger zurückhalten"

Mit einem für sie typischen Tanzvideo, auf dem sie im neongrünen Slip, schwarzen Stiefeln und bauchfreiem Top zu sehen ist, während sie zum Song "If" von Janet Jackson tanzt, geht sie auf die Scheidungsgerüchte ein. Unter dem Video schreibt sie: "Wie jeder weiß, sind Hesam [iranischer Vorname von Asghari] und ich nicht länger zusammen ... sechs Jahre sind eine lange Zeit, demnach bin ich ein bisschen schockiert ...". Trotz der medialen Aufmerksamkeit wolle sie nicht auf die Gründe der Trennung eingehen, da diese "niemanden etwas angehen" würden.

Ihren Schmerz könne sie aber nicht länger zurückhalten, erklärt sie. In den letzten Tagen habe sie sehr viele unterstützende Nachrichten von ihren Freunden erhalten, die "ihr Herz zum schmelzen" gebracht hätten. Für diese möchte sie sich bedanken. Auf Instagram hätte sie sich in der letzten Zeit zwar immer von ihrer starken Seite gezeigt, jedoch sei das Bild, das sie vermittelt habe, "sehr weit weg von der Realität". Ihre "Emotionen und Tränen" hätte sie zudem gerne besser gezeigt, was ihr aber nicht gelinge, da sie das Gefühl habe, ihre Schwächen "aus irgendeinem Grund immer verstecken" zu müssen.

Asghari reicht Scheidung wegen "unüberbrückbaren Differenzen" ein

Für Spears ist es das dritte Ehe-Aus. 2004 war sie 55 Stunden lang mit ihrem Jugendfreund Jason Alexander verheiratet und von 2004 bis 2007 mit Kevin Federline, mit dem sie ihre Söhne Sean Preston und Jayden James hat. Asghari lernte sie vor sechs Jahren beim Videodreh zum Musikvideo "Slumber Party" kennen und lieben. Die beiden waren fünf Jahre ein Paar bevor sie sich im Juni vergangenen Jahres das "Ja"-Wort gaben.

Das Glück der beiden schien zunächst perfekt, die Hoffnung war groß, dass Spears nach dem jahrelangem Gefühlschaos zwischen Beziehungen, Scheidungen und Sorgerechtsstreits unter der langen Vormundschaft ihres Vaters endlich angekommen sei. Doch "unüberbrückbare Differenzen" haben Asghari letztendlich doch zu einer Scheidung bewegt – eine Umstand, den Insider aus dem Umfeld Spears' als "verheerend" bezeichnen.

Asghari sei für die 41-Jährige in den letzten Jahren zum Fels in der Brandung geworden. Ihn jetzt zu verlieren sei extrem problematisch für die Sängerin, sagte beispielsweise ein Insider erst vor wenigen Tagen zu "People". Noch im vergangenen Jahr bezeichnete Spears Asghari öffentlich als die "Liebe ihres Lebens". Er stand ihr beiseite, als sie sich noch unter der Vormundschaft ihres Vaters befand und begleitete sie auf ihren ersten Schritten in ein "freies Leben" nach dem Ende dieser im Jahr 2021.

Britney Spears: "Jeder hat das Recht, bedingungslos geliebt zu werden"

Auch auf ihren Vater geht Spears in ihrem neuen Beitrag ein. Sie betont, dass sie, wenn sie nicht jahrelang unter seiner Vormundschaft und dem ständigen Druck gestanden hätte, nicht an Orte geschickt worden wäre, um von Ärzten kurzweilig "repariert" zu werden. Sie wisse: "Gerade in diesen [schwierigen] Zeiten braucht man die Familie am meisten" und dass "jeder das Recht hat, bedingungslos geliebt zu werden."

Auch Asghari hat sich auf Instagram bereits zu Wort gemeldet. In einer Story schreibt er: "Nach sechs Jahren Liebe und Engagement füreinander haben meine Frau und ich beschlossen, unsere gemeinsame Reise zu beenden." Weiterhin betont er, dass er Spears "nur das Beste" wünsche. Ob das stimmt, weiß wohl nur Asghari selbst. Veröffentlichten Gerichtsdokumenten nach soll er von seiner Frau einen Ehegattenunterhalt und die Übernahme der Anwaltskosten einfordern.

Nach Trennung von Sam Asghari Britney Spears und die Männer: Ihr Liebesleben in Bildern 1 von 16 Zurück Weiter 1 von 16 Zurück Weiter 1999 bis 2002: Justin Timberlake Der erste Anwärter in der lange Liste von Spears Verflossenen ist Justin Timberlake. Ihn lernte sie bereits 1992 im Alter von elf Jahren im "Mickey Mouse Club" kennen, sieben Jahre später kamen die Beiden offiziell zusammen. Ihre Beziehung hielt drei Jahre, damals galten sie als DAS Promi-Traumpaar schlechthin. Auch Spears denkt selbst immer wieder positiv an die Zeit mit Timberlake zurück. Zuletzt postete sie ein altes Foto von sich und dem Sänger auf Instagram, auf dem die beiden Basketballoutfits tragen und schrieb dazu: "Als wir zusammen Basketball spielten... da geschahen Wunder!"







Mehr

In der "Daily Mail" gab sein Anwalt bekannt, die Finanzen würden hinter einem "eisernen Ehevertrag" liegen, der das voreheliche Vermögen schütze. Um dennoch an das Geld zu kommen, soll Asghari laut einem Insider versuchen, "Zugeständnisse auszuhandeln, die über seinen Ehevertrag hinausgehen" und gleichzeitig damit drohen, "mit außerordentlich peinlichen Informationen über Britney an die Öffentlichkeit zu gehen, wenn er nicht bezahlt wird."

Bereits Anfang des Jahres hatte es Gerüchte über Beziehungsprobleme der Beiden gegeben, da Spears und Asghari ohne Ehering gesehen wurden.

Quellen:"Daily Mail", "Page Six", Instagram