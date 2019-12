Hat Britney Spears (38, "Toxic") mit ihrem Freund Sam Asghari (25) endlich den richtigen Mann an ihrer Seite gefunden? Es scheint zumindest so. Der Personal Trainer stand ihr nicht nur in den vergangenen Monaten in allen Lebenslagen zur Seite, zu ihrem Geburtstag am Montag veröffentlichte er auf Instagram auch eine romantische Nachricht, in der er seine Liebe für die Sängerin ausdrückt.

Zu einem witzigen kleinen Clip, in dem er beim Schlittschuhlaufen auf den Po fällt, schreibt Asghari: "Wir leben, wir lachen, wir streiten und vor allem lieben wir." Es gebe einen Grund, warum die Welt sich in Spears verliebt habe. "Du magst die Prinzessin des Pop sein, aber vor allem bist du meine Prinzessin." Außerdem scherzt er, dass ihm sein Hintern immer noch davon weh tue, dass er hingefallen sei und das Eis gebrochen habe. In seiner Instagram Story zeigt Asghari zudem, dass er Spears offenbar mit einer mehrstöckigen, rosafarbenen Torte überrascht hat, auf der mehrere Bilder der Sängerin zu sehen waren. Außerdem hatte er einige Luftballons besorgt.

Die Ehe hat noch Zeit

In den vergangenen Monaten hatte Spears unter anderem einigen Ärger rund um ihre Vormundschaft zu bewältigen. Im Frühjahr hatte sie sich angeblich freiwillig in Behandlung in eine psychiatrische Klinik begeben und soll später auch weiterhin in Therapie gewesen sein.

Ein Insider habe gegenüber "Entertainment Tonight" nun verraten, dass es Spears derzeit wieder "unglaublich gut" gehe. Ihre Familie sei sehr stolz auf sie und die Entwicklung, die die Sängerin in den letzten Monaten durchgemacht habe. Spears und Asghari seien "wirklich glücklich zusammen", er wolle eine mögliche Ehe aber nicht überstürzen. Die Quelle erklärt: "Er will das Beste für sie und sie genießen einfach ihre Zeit zusammen. Sam und seine Familie lieben sie."