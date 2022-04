Sie hatte doch nicht einfach zu viel gegessen: Britney Spears hat auf Instagram enthüllt, dass sie erneut schwanger ist. Es wird ihr drittes Kind. Sie sprach auch über vergangene Schwangerschaftsdepressionen.

In einem unscheinbaren neuen Post bei Instagram hat Popstar Britney Spears (40) ganz beiläufig erwähnt, wieder schwanger zu sein. Demnach habe sie nach anfänglichen Zweifeln einen Schwangerschaftstest gemacht "und nun... ich bekomme ein Baby!" Ihr Bauch würde so schnell wachsen, dass sie sich gar vorstellen könnte, dass es mehr als nur ein Kind sei.

Als Folge werde sie in der nächsten Zeit nicht mehr so häufig in der Öffentlichkeit zu sehen sein, gibt Spears weiter an. "Ich werde mich offensichtlich nicht mehr so oft im Freien zeigen, weil die Paparazzi ihren Moneyshot von mir bekommen wollen." Dies gelte es umso mehr zu vermeiden, weil sie bei ihren beiden anderen Schwangerschaften in eine Depression verfallen sei.

Paris Hilton gratuliert

Im Kommentarbereich feiern Stars wie Paris Hilton (41) die Baby-Nachrichten: "Herzlichen Glückwunsch, Schwester!! Ich freue mich so für dich und liebe dich!!!", schreibt Hilton. Schon über eine halbe Million Menschen haben sich der Hotel-Erbin angeschlossen.

Es finden sich jedoch auch zahlreiche Stimmen, die das Kinderglück noch nicht so ganz glauben wollen und eine Finte des Stars vermuten. Dass sie sehr gerne noch einmal ein Kind bekommen würde, hatte Spears aber schon direkt nach dem Ende der Vormundschaft durch ihren Vater mitgeteilt. Spears hat die Kinder Sean (16) und Jayden James (15) mit ihrem Ex-Mann Kevin Federline (44). Mit ihrem neuen Partner, Fitnesstrainer Sam Asghari (27), wäre es der erste gemeinsame Nachwuchs.