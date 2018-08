Wenn 57.000 Menschen gemeinsam "Toxic" singen, kann das nur eines bedeuten: Britney Spears steht auf der Bühne und gibt ihre größten Hits zum Besten. So geschehen am vergangenen Samstag in der englischen Küstenstadt Brighton.

Britney Spears verliert während eines Konzertes die Orientierung

Bei der diesjährigen "Pride"-Veranstaltung trat die 36-Jährige erstmals nach längerer Pause in Europa auf. Im Juni und Juli ist Spears durch die USA getourt, im vergangenen Jahr spielte sie elf Konzerte in Asien. Bei so vielen Ländern, Städten und Stadien kann man als Künstlerin schon mal durcheinander kommen. Britneys Verwirrung sorgte während ihres Brighton-Konzerts für einen lustigen Moment, wie ein Video zeigt, das zurzeit auf Twitter kursiert. Während einer Pause zwischen zwei Songs fragt die etwas orientierungslos wirkende Spears ihre Tänzer: "Wo sind wir?". Doch offenbar hatte die Sängerin da nicht bedacht, dass ihr Mikrofon noch immer angeschaltet war. "Brighton Pride", antwortet einer ihrer Background-Tänzer deutlich leiser.

Europatournee mit Zwischenstopp in Berlin

"Was geht ab, Brighton Pride?" feuert Spears anschließend die jubelnde Menge an. Das kleine Missgeschick wurde dem "Piece Of Me"-Star allerdings schnell verziehen. Zu euphorisch waren die Fans, ihr Idol nach so langer Zeit endlich wieder live zu sehen.

Nach ihrem schlimmen Zusammenbruch vor über zehn Jahren war es musikalisch ruhig geworden um Britney Spears. Mit ihren Shows in Las Vegas kämpfte sich die US-Amerikanerin in den vergangenen fünf Jahren zurück auf die Bühne. Jetzt sollen die europäischen Fans zurückerobert werden. Heute tritt Spears in der Mercedes Benz Arena in Berlin auf. Noch gibt es ein paar wenige Restplätze zu kaufen. Und sollte Britney erneut vergessen, wo sie sich gerade befindet - ihre Fans werden es ihr sicherlich nachsehen.