von Jessica Kröll Ein neues Video von Britney Spears sorgt erneut für Irritationen. Darin spricht die Sängerin erst über ein selbstgenähtes Kleid, dann hat sie eine Botschaft an ihre Fans. Und die zeigen sich in den sozialen Netzwerken wieder mal besorgt.





Sie wirkt überdreht, redet mit leicht verstellter Stimme und rennt am Ende aus dem Bild: Britney Spears hat mit einem Video auf Instagram erneut ihre Fans in Sorge versetzt.

Britney Spears richtet Appell an ihre Fans

Den knapp einminütigen und mit schnellen Schnitten versehenen Clip beginnt die 41-Jährige mit den Worten: "Also letzte Woche habe ich ein Kleid genäht, Leute. Ich war wirklich stolz – ein Rautenmuster mit einem Schlupf im Rücken. Eine Freundin hat mir geholfen, es zu nähen." Sie redet schnell, wirkt aufgeregt. Dann wechselt sie plötzlich das Thema: "Sie haben mir ein Kleid geschickt, das ich nicht selbst machen musste!", sagt sie und präsentiert ein rosafarbenes Minikleid, mit dem sie zu tanzen beginnt.

Dann richtet sie einen Appell an ihre Fans: "Also, Leute, ich will nur, dass ihr wisst, dass ihr nicht die Polizei rufen sollt, falls ich jemals mein Instagram-Konto schließen sollte." Damit bezieht sich die Sängerin auf einen Vorfall im Januar, bei dem die Polizei zu ihrem Haus gerufen wurden, um sich nach ihrem Wohlbefinden zu erkundigen. Grund war, dass die Sängerin damals ihr Instagram-Konto gelöscht hatte.

Dann hält sie ein weiteres knappes Kleid mit Fransen in die Kamera, wedelt auch damit herum, bevor sie schließlich aus dem Bild rennt und dabei schreit: "Sei niemals eine Achterbahn!!!"

Was die Sängerin mit dem Video sagen will? Unklar. Ihre Fans versetzt sie damit jedenfalls erneut in große Aufregung. Zwar ist die Kommentar-Funktion unter dem Post abgeschaltet, aber auf Twitter reagieren einige Fans besorgt: "Jemand sollte nach ihr sehen, ob es ihr gut geht", schreibt einer.

Ein anderer fragt: "Sollten wir uns Sorgen machen?"

Ein anderer kommentiert: "Britney Spears ist schwer psychisch krank und braucht Hilfe. Und jeder, der etwas anderes behauptet, ist entweder ignorant oder ein Ermöglicher."

Dem schließt sich auch ein weiterer Kommentar an: "Ich bin ganz deiner Meinung! Ich weiß einfach nicht, was man an diesem Punkt tun kann, und ich bin mir nicht sicher, ob es eine einfache Lösung gibt (...) Es ist traurig, mit anzusehen, wie eine Frau, die auf dem Gipfel ihres Könnens war und von so vielen bewundert wurde, langsam von Tag zu Tag zerfällt."

Wie das Promiportal TMZ kürzlich berichtete, sind auch die Menschen in Britneys Umfeld durch ihr Verhalten in letzter Zeit sehr beunruhigt. Auch von einer geplanten Intervention war die Rede, um ihr Hilfe für ihre psychischen Probleme und ihren angeblichen Drogenmissbrauch zu besorgen. Freunde von Britney sollen verraten haben, dass sie Medikamente nimmt, die sie "aufputschen" und dass sie immer wieder "aus der Haut fährt".

