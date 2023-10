"Liebte ihn so sehr": Britney Spears behauptet, sie habe für Justin Timberlake eine Abtreibung durchführen lassen

In ihrer neuen Biografie schreibt Britney Spears, dass sie während ihrer Beziehung zu Musikerkollege Justin Timberlake schwanger gewesen sei. Sie befürchte, die Leser ihres Buches könnten sie für ihre Entscheidung damals hassen, so Spears.

Britney Spears' neue Biografie "The Woman in Me" sorgt schon einige Tage vor Erscheinen für Schlagzeilen. Für die neueste Ausgabe der Zeitschrift "People" hat Spears ein Interview gegeben, das Blatt veröffentlichte außerdem erste Ausschnitte aus dem heiß ersehnten Buch der Sängerin. So behauptet die heute 41-Jährige, dass sie während der Beziehung zu Justin Timberlake schwanger von ihm gewesen sei.

"Es war eine Überraschung, aber für mich war es keine Tragödie. Ich habe Justin so sehr geliebt. Ich hatte immer erwartet, dass wir eines Tages eine Familie gründen würden. Dies wäre nur viel früher, als ich erwartet hatte", erinnert sie sich. "Aber Justin war definitiv nicht glücklich über die Schwangerschaft. Er sagte, wir seien noch nicht bereit, ein Baby in unserem Leben zu haben, wir seien viel zu jung", erklärt sie. Und so habe sie damals eine Abtreibung durchführen lassen. Für Spears eine schwierige Entscheidung, gibt sie zu.

"Ich bin sicher, die Leute werden mich dafür hassen, aber ich habe zugestimmt, das Baby nicht zu bekommen. Ich weiß nicht, ob das die richtige Entscheidung war. Wenn es nur nach mir gegangen wäre, hätte ich es nie getan. Und doch war sich Justin so sicher, dass er kein Vater sein wollte", so die Musikerin. "Bis heute" sei die Abtreibung "eines der quälendsten Dinge, die ich je in meinem Leben erlebt habe".

Timberlake wollte sich auf Nachfrage von "People" nicht äußern. Im Vorfeld der Veröffentlichung berichtete "Entertainment Tonight", Timberlake wolle sich nicht mit Spears' Buch beschäftigen. "In den letzten Jahren hat Justin versucht, Britney aus der Ferne zu unterstützen. Sie waren vor so langer Zeit zusammen, aber er hat immer noch Respekt vor ihr. Justin und Jessica [Biel, Anm. d. Red.] wollen einfach, dass jeder wächst und sich entwickelt, anstatt immer wieder die Vergangenheit hochzuholen", hieß es aus dem Umfeld Timberlakes.

Anfang der Nullerjahre waren Spears und Timberlake, die sich im "Mickey Mouse Club" kennengelernt hatten, so etwas wie US-Royals, das Paar der Stunde. Die beiden zeigten sich gemeinsam auf dem roten Teppich, erzählten verliebt Anekdoten übereinander in Talkshows, während Spears weiterhin beteuerte, Jungfrau zu sein. Die Unschuld gepaart mit knappen Outfits und doppeldeutigen Songtexten gehörte zu Spears' sorgfältig aufgebautem Image.

Nach der Trennung galt Spears als Übeltäterin und Timberlake als Gehörnter. Klatschmagazine berichteten, Spears habe ihn betrogen, er befeuerte die Gerüchteküche mit seinen Songs (unter anderem "Cry me a River"), in denen er Untreue andeutete. Während Spears unter der Vormundschaft ihres Vaters stand, konnte sie sich öffentlich nicht so äußern, wie sie es vielleicht wollte. Umso wichtiger scheint es jetzt für sie, gehört zu werden.

