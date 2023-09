Britney Spears will Kevin Federline keinen Kindesunterhalt mehr zahlen

von Christina Klein Britney Spears hat zwei Söhne, die bei ihrem Vater Kevin Federline leben. Die Sängerin muss eine Stange Geld für den Unterhalt der Kinder an ihren Ex zahlen – damit ist offenbar bald Schluss.

2005 kam ihr erster gemeinsamer Sohn, Sean Preston Federline, zur Welt. Nur ein Jahr später, im September 2006, ihr zweiter Jayden James. Doch mit der damaligen Trennung 2007 begann für Britney Spears eine Abwärtsspirale an psychischen Problemen, 2008 verlor sie das Sorgerecht für beide Söhne und wurde der Vormundschaft ihres Vaters untergeordnet – die bekanntermaßen 13 Jahre anhalten sollte.

Seitdem hat Kevin Federline das alleinige Sorgerecht für die gemeinsamen Söhne, mit denen er vor Kurzem erst nach Hawaii zog. Insgesamt hat Federline sechs Kinder von drei Frauen. Zwei von Spears, zwei von Shar Jackson sowie zwei seiner derzeitigen Frau Victoria Prince.

Da Britney Spears Söhne bei ihrem Vater aufwuchsen, ist die Sängerin verpflichtet, Unterhalt zu zahlen. Es heißt, dass sie 20.000 Dollar jeden Monat zahlen musste. Im Mai 2018 beantragte Federline eine Erhöhung um 40.000 Dollar. Er forderte fortan 60.000 Dollar monatlich von der Sängerin. Britney Spears damaliger Vormund, ihr Vater Jamie Spears, wies laut des News-Portals "Daily Mail" diese Forderung zurück und soll sich anderweitig mit Federline geeinigt haben – inwiefern ist jedoch nicht bekannt. Doch mit den bisherigen Unterhaltszahlungen soll laut des Online-Magazins bald Schluss sein.

Britney Spears soll 35.000 Dollar monatlich an Federline zahlen

Aus den damaligen Gerichtsdokumenten ging hervor, dass Britney zusätzlich 15.000 Dollar pro Monat für schulische und außerschulische Aktivitäten zahlte, sodass sich die Gesamtzahlungen an Kevin jeden Monat auf 35.000 Dollar beliefen. Britney Spears musste jedoch wegen eines Ehevertrags keinen Unterhalt für Kevin Federline selbst zahlen. Doch so richtig gearbeitet scheint Federline in den letzten 15 Jahren nicht zu haben. Möglicherweise partizipierte er vom Spears' Kindesunterhalt.

Vor circa einem Jahr gerieten sich Spears und Federline bei Social Media in die Haare, nachdem ihr Kindsvater heimlich gedrehte Videos über einen Streit zwischen ihr und ihren Söhnen veröffentlicht hatte. Britneys Noch-Ehemann Sam Asghari mischte sich ein und schrieb: "Die Jungs sind sehr schlau und werden bald 18 sein und ihre eigenen Entscheidungen treffen, und vielleicht wird ihnen irgendwann klar, dass der 'schwierige' Teil darin besteht, einen Vater als Vorbild zu haben, der seit über 15 Jahren nicht mehr viel gearbeitet hat."

Ab dem 18. Lebensjahr, welches Sean Preston am 14. September erreicht, soll die Sängerin laut der "Daily Mail" den Unterhalt für den ältesten Sohn an Kevin einstellen wollen und Sean Preston das Geld direkt zukommen lassen. "Britney ist erleichtert, dass Sean am 14. September 18 Jahre alt wird, weil sie es satthat, Kevin so viel Geld zu zahlen", sagte eine Quelle aus dem Umfeld der Sängerin. "...es ist Zeit für Kevin, einen Job zu bekommen", so die Quelle gegenüber des britischen Portals weiter.

Die Fans von Spears spekulierten über die Beweggründe des Umzugs nach Hawaii erst, dass Federline nach Hawaii gezogen sei, weil dort ein anderes Kindesunterhaltsgesetz gelte – auf Hawaii muss man bis zum 23. Lebensjahr den Unterhalt bezahlen. Doch diese Gerüchte versiegten, denn es gilt im Fall Spears die kalifornische Gesetzgebung, in der einst das Sorgerecht festgelegt wurde. Dieses besagt, dass man bis zum 19. Lebensjahr oder bis zum Highschool-Abschluss, je nachdem, was man zuerst erreicht, als Eltern unterhaltspflichtig ist.

Das bedeutet für Federline, wenn Britney Spears ihre Pläne umsetzt, dass bald kein Geld mehr auf Federlines Konto eingeht. Vermutlich mit dem 18. Lebensjahr von Jayden James 2024, allerspätestens aber mit dem 19. Lebensjahr oder dem Highschool Abschluss des jüngsten Sohnes kann Spears die Zahlungen einstellen.

Quellen: Daily Mail, The Richest, Spiegel

