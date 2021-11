Es sei der "beste Tag ihres Lebens", jubelte Britney Spears auf Instagram über das Ende der Vormundschaft. Weltweit hagelt es Glückwunsche in den sozialen Medien. Viele Stars können es noch gar nicht fassen.

Britney Spears konnte 13 Jahre lang nicht über ihr Privatleben entscheiden, hatte kaum Möglichkeiten, sich frei zu entfalten. Ihre Finanzen regelte ihr Vater. Doch nach der langen Zeit der Vormundschaft und zahlreichen gerichtlichen Auseinandersetzungen ist die 39-jährige Sängerin frei. Die Reaktionen auf das Ende der Vormundschaft über Britney Spears, die einst mit Hits wie "Oops! ... I Did It Again" und "Baby One More Time" berühmt wurde, zeigen – sie selbst, aber auch viele Unterstützer können ihr Glück kaum fassen.

Ein Gericht in Los Angeles hatte am Freitag die Vormundschaft aufgehoben, unter der die Sängerin die vergangenen Jahre gestanden hatte. Die 39-Jährige veröffentlichte auf Instagram ein Video, das feiernde Fans vor dem Gerichtsgebäude zeigt. Spears schrieb, sie liebe ihre Fans und sprach vom "besten Tag überhaupt". Viele Stars zeigten sich ebenfalls erfreut über die Entscheidung des Gerichts. Unter dem Hashtag "#FreeBritney" feierten sie die Gerichtsentscheidung, auf die die Sängerin selbst und viele Unterstützer so lange gewartet hatten.

Das Schicksal von Britney Spears, die 2008 wegen psychischer Probleme vorübergehend in eine Klinik zwangseingewiesen und in der Folge entmündigt worden war, hatte zuletzt immer mehr Menschen weltweit bewegt. Dazu trugen auch mehrere Dokumentationen über den Fall bei, die belegen sollen, dass das Instrument der Vormundschaft in ihrem Fall auch dazu missbraucht worden war, um die Sängerin über Gebühr zu kontrollieren und auszubeuten. Der Tenor dieser Berichterstattung: Das Instrument, das einst zum Schutz der Sängerin vor sich selbst gedacht war, wurde im Laufe der Zeit immer mehr vor allem von Mitgliedern ihrer Familie missbraucht. Besonders in der Kritik stand ihr Vater Jamie Spears. Den heute 69-Jährigen war damals die Vormundschaft über seine Tochter übertragen worden.

"Happy Britneypendence Day" für Britney Spears

Der Kampf um das Ende der Vormundschaft fand nun an diesem Freitag ein Ende, und die Sängerin erhielt viel Zuspruch im Netz. Spears sei die "stärkste Frau", die jemals gelebt habe, schrieb das Model Elsa Hosk in einem Kommentar. "Jaaaaa!!!!!!!! Wir lieben Dich! Ich freue mich soooooo sehr für dich", postetet die Modeschöpferin Donatella Versace. Die 66-Jährige veröffentlichte zudem ein gemeinsames Bild der beiden und wünschte angelehnt an den US-Unabhängigkeitstag einen "Happy Britneypendence Day".

Während unter anderem die Schauspielerin Kate Beckinsale und die Sängerin Shania Twain Herzchen in den Kommentaren posteten, schrieb der Schauspieler Wil Wheaton, wie sehr er sich für Spears freue: "Du verdienst alle guten Dinge."

Auch Sam Asghari, mit dem die Sängerin seit September verlobt ist, meldete sich bei Instagram. Zu einem Bild, auf dem einfach nur groß "Freiheit" zu lesen ist, schrieb der 27-Jährige: "Heute wurde Geschichte geschrieben. Britney ist frei!"

Cher konnte es offenbar kaum fassen, dass Spears' Vormundschaft nun Geschichte ist. "Whoooooooooooooa", twittere die 75-Jährige. "Sie ist frei, frei, frei." Frei wie ein Vogel sei Spears nun, verdeutlichte ihre Kollegin zudem mit einer ganzen Reihe an Emojis.

Während 80er-Ikone Cyndi Lauper kurz und knapp ihre Glückwünsche schickte, teilte Paris Hilton bei Twitter ein Bild mit der Sängerin. "Ich bin so glücklich, dass dieser Tag nun endlich gekommen ist", schrieb die 40-Jährige. Dieser Moment sei längst überfällig gewesen. "Britney Spears ist endlich frei!!!", fügte sie hinzu. "Wir alle lieben dich so sehr! Deine besten Tage kommen noch!"

Britney frei und Paris verheiratet – so schön kann die Welt sein

Neben den Stars zeigten aber auch viele andere Nutzer der Sozialen Medien, wie glücklich sie über den Ausgang des Vormundschaftsstreits waren und gratulierten der Sängerin. Viele Twitter-Nutzer schrieben in vielen unterschiedlichen Sprachen, sie seien zu Tränen gerührt. Britney Spears verdiene ganz viele Liebe. Das Beste komme für sie im Leben noch, hieß es auch hier unter anderem. Ein Video von den jubelnden und feiernden Fans vor dem Gerichtsgebäude wurde vielfach geteilt.

"Guten Morgen, Paris hat geheiratet und Britney ist frei. Die Welt wird geheilt", postete ein Nutzer ironisch und spielte damit auf die Hochzeit von Paris Hilton in dieser Woche an.

Die Stimmung im Netz war ausgelassen nach dieser Entscheidung, mit der viele wohl nicht so schnell gerechnet hätten. Britney Spears selbst hatte am Freitag nach der Gerichtsentscheidung bei Instagram geschrieben: "Ich glaube, ich werde den Rest des Tages weinen! Das ist der beste Tag meines Lebens".

Ende der Vormundschaft gilt mit sofortiger Wirkung

Richterin Brenda Penny hatte zuvor bei einer Anhörung in Los Angeles dem jahrelangen Streit um die Aufsicht über die Sängerin ein Ende bereitet: "Die Vormundschaft über die Person und das Vermögen von Britney Spears ist hiermit beendet", sagte die Penny, die bereits im September Spears' Vater als Vormund abgesetzt hatte. Nun wurde die gesamte Vormundschaft beendet.

Die Entscheidung trat mit sofortiger Wirkung in Kraft, die Richterin setzte dazu alle Auflagen zur Kontrolle der Finanzen und der persönlichen Belange der Sängerin aus. Damit kam Penny einem Antrag der Anwälte nach, die für das Recht des einstigen Pop-Stars gekämpft hatten.

Während sich die Sängerin, die bei der Anhörung selbst nicht dabei war, erleichtert zeigte, brachen ihre Fans in Jubel aus und schmissen direkt vor dem Gerichtsgebäude "Freiheitsparty" für die 39-Jährige.

Bei früheren Auftritten vor Gericht hatte Spears mit deutlichen Worten klargemacht, dass sie den Vater und andere Betreuer zur Rechenschaft ziehen will. Im Juni und Juli hatte Spears ihren Vater heftig angegriffen und dabei auch Vorwürfe gegen ihre Familie und Berater erhoben. Sie werde von allen kontrolliert und könne selbst nicht über ihr Leben bestimmen, erklärte die Sängerin damals. Sie sei bedroht worden und habe Angst vor ihrem Vater. Stellenweise brach der Pop-Star dabei in Schluchzen aus. Auch jetzt wird sie – wie sie auf Instagram schon voraussah – vielleicht geweint haben. Allerdings vor Freude.

