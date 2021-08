Auf neuen Instagram-Bildern zeigt sich Sängerin Britney Spears leicht bekleidet in ihrem Garten. In einem langen Kommentar erklärt die 39-Jährige, warum sie zuletzt so oft die Hüllen fallen ließ.

Ob im knappen Bikini, splitternackt im Bad oder oben ohne in ihrem Garten: Britney Spears hat in den vergangenen Wochen auf ihrem Instagram-Account zahlreiche Fotos und Videos gepostet, die sie leicht bekleidet zeigen. Nun legte die 39-Jährige nach. Sie veröffentlichte ein Reihe von Bildern, auf denen sie nur eine weiße Bikinihose und rote Stiefel trägt. Ihre nackten Brüste verdeckt sie mit ihren Händen. In einem langen Kommentar erklärte die Sängerin, warum sie oft so freizügig posiert. Es sei für sie eine Art Befreiung, sich ihrer Klamotten zu entledigen, die ganze Last, die sie auf ihren Schultern tragen würde, falle so von ihr ab. Schmerz, Tränen, Verletzungen – das alles sei dann nicht präsent.

"Ich wollte mich auf eine leichtere Art und Weise sehen – nackt – so wie ich geboren wurde", schreibt Spears. "Ich bin eine Frau, eine wunderschöne, sensible Frau, die sich in ihrer reinsten Form betrachten muss." Durch ihre vielen Bühnenauftritte habe sie einen selbstbewussten Umgang mit ihrem Körper entwickelt, was nicht immer positiv sei. "Ich habe eine Milliarde Auftritte absolviert, bei denen ich mich ausgezogen habe, und zu meinem Entsetzen sah ich dabei nicht immer gut aus. Viel zu oft. Das ist extrem peinlich, aber in meiner Vorstellung fühlte es sich großartig an", gesteht Spears.

Britney Spears: "Ich hatte keine Brustvergrößerung"

Zudem erklärt sie ihren Followern, dass sie weder eine Brustvergrößerung hatte noch schwanger sei. "Ich habe auf diesen Fotos Brüste, weil ich reichlich Essen verschlungen habe", so Spears. Und sie bedankt sich für die Unterstützung durch die Free-Britney-Bewegung in den vergangenen drei Jahren. "Es gibt eine viel tiefere Bedeutung hinter der Bewegung, als ihr euch jemals vorstellen könnt. Meine Fans waren schon immer so verdammt toll und ich liebe euch alle", beendet die Sängerin ihr Posting.

Britney Spears kämpft derzeit vor Gericht darum, dass ihr Vater Jamie Spears nach 13 Jahren als ihr Vormund abgelöst wird. Der 69-Jährige kündigte in der vergangenen Woche an, dass er sich zum "richtigen Zeitpunkt" zurückziehen werde. Wann genau das sein soll, ließ er offen. Für Ende September ist eine weitere Anhörung in dem Fall geplant.