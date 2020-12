Jon Huber alias Luke Harper (l.) schultert Nakamura bei einem WWE-Event 2017 in Barcelona.

Die Wrestling-Szene trauert um Brodie Lee alias Luke Harper alias Jon Huber. Mit nur 41 Jahren starb der Sportler an einem Lungenleiden.

Der US-amerikanische Wrestler Jon Huber (1979-2020) ist tot. Der Sportler, der in der WWE als Luke Harper Erfolge feierte und bis zuletzt als Brodie Lee in der AEW kämpfte, starb im Alter von nur 41 Jahren. Wie seine Ehefrau Amanda bei Instagram bekannt gab, sei Huber "nach einem langen Kampf mit einem Lungenleiden" umgeben von seinen Liebsten verstorben. Sein Tod stehe nicht mit Covid-19 in Verbindung, betonte die Mutter seiner zwei Kinder zusätzlich.

2012 debütierte Huber alias Luke Harper in der WWE. Bekanntheit erlangte er vor allem als Mitglied der Wyatt Family, zu der neben ihm auch Bray Wyatt (33) und Erick Rowan (39) zählten. 2017 trennten sich ihre Wege. Zwei Jahre später wurde Huber auf eigenen Wunsch aus seinem WWE-Vertrag entlassen und er heuerte bei der AEW an. Seinen letzten Kampf bestritt er am 7. Oktober 2020.