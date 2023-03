von Luisa Schwebel Brooke Shields war nur zehn Jahre alt, als sie das erste Mal nackt für einen Fotografen posierte. Die Entscheidung ihrer verstorbenen Mutter Teri sieht die Schauspielerin heute kritisch.

Eltern sollen ihre Kinder schützen und im besten Fall vor den bösen Absichten anderer bewahren. Aber was passiert, wenn gerade die eigene Mutter falsche Entscheidungen trifft? Im Fall von Hollywoodstar Brooke Shields ist genau das passiert.

Brooke Shields posierte mit zehn Jahren nackt für eine Zeitschrift

Als Shields gerade mal zehn Jahre alt war, ließ ihre Mutter sie nackt für die Playboy-Publikation "Sugar and Spice" posieren. Die 2012 verstorbene Teri Shields hatte große Träume für ihre Tochter. Nur wenige Tage nach Brookes Geburt soll sie gesagt haben, ihre Tochter sei "das schönste Kind und ich werde ihr bei ihrer Karriere helfen". Das Fotoshooting war erst der Anfang: Ein Jahr nachdem Brooke Shields nackt in einer Badewanne für den männlichen Fotografen posierte, spielte sie in "Pretty Baby" von Louis Malle eine Kinderprostituierte.

In der gleichnamigen Doku blickt die heute 57-Jährige mit anderen Augen auf die prägenden Schlüsselmomente ihres Lebens zurück. Grund sind unter anderem ihre eigenen Kinder, die Malles Film als "Kinderpornografie" bezeichnen. "Hättest du uns das mit 11 Jahren erlaubt?", fragt die 19-jährige Rowan ihre Mutter, die ohne zu überlegen mit "Nein" antwortet. "Das war ... das war schwer für mich, meine Mutter nicht vor ihnen zu rechtfertigen, aber als sie mich fragten, dachte ich: 'Oh Gott, ich muss das zugeben'", erzählt Shields der "Sunday Times". "Ich meine, ich könnte sagen: 'Oh, das war damals die Zeit', oder 'Oh, das war Kunst'. Aber ich weiß nicht, warum sie das in Ordnung fand", sagt sie über ihre eigene Mutter.

Ihre Mutter wurde als Zuhälterin bezeichnet

Überraschende Aussagen von Shields, die ihre Mutter ein Leben lang in Schutz genommen hat. Denn die Entscheidungen der alkoholkranken Teri Shields wurden bereits in den Siebzigerjahren kritisiert. Weil sie ihre Tochter für Erotik-Rollen anbot, wurde sie von Teilen der Öffentlichkeit als Zuhälterin bezeichnet. Doch Brooke Shields selbst verteidigte sie vehement. "Es ist so angeboren, wenn man ein Einzelkind einer alleinstehenden Mutter ist", erläutert sie im Interview mit der Zeitung. "Alles, was man will, ist, seine Eltern zu lieben und sie für immer am Leben zu erhalten, und so wollte ich sie beschützen. Und indem ich sie beschützte, rechtfertigte ich alles, und das festigte die Bindung zwischen uns."

Die Arbeit an der Dokumentation "Pretty Baby" habe sie zum Umdenken bewegt, erklärt Shields der "Sunday Times". Dass ihre Tochter Grier Model werden wollte, habe ihr zu Beginn Sorgen bereitet. "Aber dann dachte ich: 'Sie wird es tun, ob ich sie nun sanktioniere oder nicht.' Und die Agentur lässt sie erst arbeiten, wenn sie 18 ist, was schon so viel älter ist als damals, als ich anfing", erklärt sie im Gespräch. "Man kann zu seiner Vergangenheit stehen und stolz darauf sein, anstatt sich zu schämen oder traurig zu sein. Und man kann aufgeregt sein, denn es kommt noch mehr", so Shields heute.

Quelle: "Sunday Times"

