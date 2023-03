US-Schauspielerin Brooke Shields wurde vor mehr als 30 Jahren Opfer sexueller Gewalt. Nun spricht sie das erste Mal über das traumatisierende Erlebnis.

Brooke Shields spricht in einer bald erscheinenden Dokumentation erstmals darüber, dass sie als junge Frau Opfer sexueller Gewalt wurde und wie sie schon früh sexualisiert wurde. "Niemand wird mir glauben", habe sie sich demnach damals gedacht. Sie sei sich sicher gewesen:"Die Leute haben diese Storys damals nicht geglaubt. Ich dachte, ich würde nie wieder arbeiten", zitiert das US-Magazin "People" die Schauspielerin.

In der Doku spreche Shields offen über den Vorfall, der sich vor mehr als 30 Jahren ereignet haben soll. Kurz nach ihrem Abschluss in Princeton habe sie sich demnach mit einer Hollywood-Führungskraft zum Essen getroffen – in der Hoffnung auf eine Rolle.

Brooke Shields schildert sexuellen Übergriff

Der namentlich nicht genannte Mann habe sie auf sein Hotelzimmer eingeladen, um dort ein Taxi zu rufen. Dort sei Shields dann angegriffen worden. Sie habe "nicht gekämpft" und sei wie erstarrt gewesen, erzählt sie in der Dokumentation. Schon zuvor sei sie noch als Mädchen in Filmen wie "Pretty Baby" (1978) und "The Blue Lagoon" (1980) sexualisiert worden.

"Es ist ein Wunder, dass ich überlebt habe", erklärt die Schauspielerin dem Magazin rückblickend. "Es hat lange gedauert, bis ich es verarbeiten konnte", sagt sie in Bezug auf den Angriff, den sie in ihren Zwanzigern erlebt habe. "Ich bin heute wütender als ich es damals sein konnte."

Schauspielerin will Hoffnung spenden

Sie habe das Erlebte auf ihre eigene Weise und zu ihren Bedingungen verarbeiten müssen. Heute teile sie ihre Geschichte demnach "in der Hoffnung, Menschen helfen zu können, sich nicht alleine zu fühlen". Ein wichtiger Teil sei ihrer Auffassung nach, "dass jeder seine eigenen Traumata und eigenen Erfahrungen in unterschiedlichem Zeitrahmen verarbeitet", sagt Shields. Für sie habe es sich so angefühlt, als ob nun die richtige Zeit sei, über ihre Erlebnisse zu sprechen.

Die Dokumentation "Pretty Baby: Brooke Shields" hat auf dem Sundance Film Festival im Januar Premiere gefeiert und ist ab dem 3. April beim US-Streamingdienst Hulu zu sehen. Ob und wann die Doku auch in Deutschland gezeigt wird, ist derzeit unklar.