Was wünschen sich Promis wie Brooklyn Beckham und Nicola Peltz zu ihrer Hochzeit? Das junge Ehepaar bat seine Gäste um Spenden für die Ukraine.

Der Krieg in der Ukraine beschäftigt die ganze Welt. Auch bei der aufwändig geplanten Hochzeit des ältesten Beckham-Sohns mit der Milliardärstochter Nicola Peltz wurde der ukrainischen Opfer gedacht.

Auf einem 103 Millionen Dollar teuren Grundstück des Brautvaters in Palm-Beach gaben sich die beiden das Ja-Wort. Doch mit den Gedanken ist das frisch gebackene Ehepaar auch im Kriegsgebiet in der weit entfernten Ukraine. "Wir sind am Boden zerstört über das, was vor sich geht", so das Promipaar. Ihre Hochzeit hat 3,5 Millionen Euro gekostet, doch auf Geschenke verzichteten sie.

Peltz und Beckham baten ihre Gäste, statt teurer Geschenke lieber für die Ukraine zu spenden. Die Spenden sollen der Wohltätigkeitsorganisation Care International zugutegekommen sein. Auch der Vater der Braut soll bei der Hochzeit über den Krieg gesprochen haben, sagte die frisch verheiratete Peltz in einer Instagram-Story. Außerdem teilte das Paar bei Instagram den Link für weitere Spenden mit dem Kommentar: "Alles hilft".

Brooklyn Beckham und Nicola Peltz ließen sich die Hochzeit einiges kosten

Bei der Hochzeit selbst mangelte es dagegen an nichts. Die zehnjährige Harper Beckham war unter den Blumenmädchen, und die Brautjungfern trugen Kleider des Schneiders Joel Diaz. Der Bräutigam trug einen Dior-Anzug und als Geschenk für ihren neuen Ehemann nähte Nicola ein maßgeschneidertes Etikett in sein Outfit. Nicola Peltzs Kleid war von dem Designer Valentino entworfen worden.

Nach der Zeremonie genossen Gäste wie Tennislegende Serena Williams, Fernsehkoch Gordon Ramsay und "Desperate Housewives"-Star Eva Longoria mit weißen Kirschblüten geschmückte Cocktails, während ein Jazzquartett spielte, berichtete "Vogue".

Auch die Eltern des Bräutigams, Victoria und David Beckham, hatten vor einem Monat der Ukraine rund eine Million Pfund gespendet, so eine Quelle gegenüber "MailOnline". Dazu kommt, dass der 46-jährige Fußballer im Ruhestand über 7-Fonds einen Notruf für Unicef startete, um die betroffenen Kinder in dem vom Krieg heimgesuchten Land zu unterstützen.

