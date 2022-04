Am Wochenende haben sich Brooklyn Beckham und Nicola Peltz in Palm Beach, Florida, das Jawort gegeben. Was für ein Kleid die Braut trug und wie die Hochzeit ablief.

Sie gehört einer der reichsten Familien der USA an, er ist so etwas wie britischer Promi-Adel. Am Wochenende haben Nicola Peltz und Brooklyn Beckham in Palm Beach, Florida, geheiratet – und es war eine Trauung und Party, bei der keine Kosten und Mühen gespart wurden. Etwa 3,5 Millionen Dollar soll das Spektakel gekostet haben.

Brooklyn Beckham und Nicole Peltz haben geheiratet

Nur für die Location mussten die beiden keine Miete abdrücken, denn geheiratet wurde auf dem Anwesen vom Vater der Braut, Nelson Peltz. Nicola Peltz trug ein maßgeschneidertes Couture-Kleid von Valentino, das extra für sie sonderangefertigt wurde. Verziert wurde die besondere Robe mit einer Botschaft ihrer Mutter, die die Designer mit blauem Garn einnähten. Laut der Modezeitschrift "Vogue" wurde das Haar der Braut wie "eine Ode an Claudia Schiffer in den 90er Jahren" gestylt. "Ich dachte immer, dass ich mein Haar halb hochgesteckt, halb heruntergelassen haben wollte, aber wir haben uns für einen langen Pony mit lockerem, natürlichem Haar entschieden", erklärte Peltz der Zeitschrift.

Unter den Blumenkindern bei der Hochzeit war auch Brooklyn Beckhams zehnjährige Schwester Harper Seven. Beckham trug einen Anzug von Dior und versah ihn mit einer diamantenen Reverskette von Anita Ko, die seine Schwiegereltern ihm geschenkt haben. Nach der Trauung gab es für die Gäste Cocktails, das Dinner am Abend fand in einem Festzelt am Meer statt.

David Beckham hielt eine Rede

Während seiner Rede soll David Beckham Tränen in den Augen gehabt haben. "David bekam einen Kloß im Hals und musste eine Pause einlegen, um seine Fassung wiederzuerlangen, aber es war eine sehr süße Rede", sagte eine Quelle der "Sun". Zu seiner neuen Schwiegertochter soll er gesagt haben: "Wir lieben dich so sehr. Wir freuen uns, dass du zur Familie gehörst."

Zum 42. Geburtstag Kuchen, Kerzen, Küsschen: David Beckhams Familienidylle 1 von 4 Zurück Weiter Zurück Weiter David Beckham hat Geburtstag Daddy cool im Kreise der Familie: David Beckham feierte seinen 42. Geburtstag gemeinsam mit seiner Frau Victoria und den vier Kindern Brooklyn, 18, Romeo, 14, Cruz, 12, und Harper, 5. Auf Instagram teilte die Familie Fotos von der Feier. Mehr

Laut der "Daily Mail" gab es einen katholischen Priester sowie einen Rabbi, sodass beide Religionen der Familien repräsentiert wurden. Den ersten Teil der Trauung übernahm der Rabbi, der laut der britischen Tageszeitung mehrmals "David" statt "Brooklyn" sagte. Ein Fauxpas, über den die Gäste vermutlich hinwegsehen konnten. Brooklyn Beckham soll es sogar lustig gefunden haben, dass sein Vater ihn selbst bei seiner Hochzeit überstrahlte.

Das erste Foto, das Beckham von sich und seiner Ehefrau teilte, versah er mit der Bildunterschrift: "Mr. & Mrs. Peltz Beckham."

Quellen: "Vogue" / "Daily Mail" / "The Sun"

+++ Lesen Sie auch:

Ganz der Papa: David Beckhams Söhne präsentieren ihre 90er-Frisuren

Lockdown-Beschäftigung im Hause Beckham: David bringt Hund Pfötchen bei

Auf dem Rücken: Brooklyn Beckham lässt sich Liebesbrief seiner Verlobten tätowieren