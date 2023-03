© ZDF / Marc Still

"Hotel Mondial - Vaterfreuden": Bruce Darnell (Bruce Darnell, l.) will seinen Mann, Bruno Meyer-Jüres (Jon Flemming Olsen), zum Hochzeitstag überraschen.

Er will seine Schauspielkarriere vorantreiben

Bruce Darnell

Bruce Darnell sucht in "Hotel Mondial" ein Hochzeitstagsgeschenk. Über Geschenke, Hotelkriterien und Schauspielerei spricht er im Interview.

US-Choreograf und Model Bruce Darnell (65) wurde mit der TV-Show "Germany's next Topmodel" hierzulande zum Star. Es folgten diverse weitere Jurorenauftritte unter anderem im "Supertalent" (RTL), Werbespots und immer mal wieder auch kleinere Rollen in TV-Filmen und Serien. An Ostern schmeißt er im "Traumschiff: Vancouver" (9.4., 20:15 Uhr, ZDF) über den Dächern der kanadischen Metropole eine bunte Party.

Doch so lange müssen sich seine Fans für ein Wiedersehen nicht mehr gedulden, denn auch die Vorabendserie "Hotel Mondial" setzt auf ihn. In der Episode "Vaterfreuden" (22.3., 19:25 Uhr, ZDF) spielt er einen Gast des Schweriner Luxushotels, der mithilfe des Hotelpersonals ein romantisches Geschenk für seinen Mann zum Hochzeitstag sucht. Welches das romantischste Geschenk war, das er selbst je erhalten hat, verrät der beliebte US-Amerikaner im Interview mit spot on news. Dabei gibt er auch seine persönlichen Hotelkriterien preis und erzählt von seinen weiteren Schauspielplänen.

Was ist Ihnen persönlich bei einem Hotel besonders wichtig?

Bruce Darnell: Ich bin gerne in Hotels. Mir ist ein freundlicher Service sehr wichtig und dass ich mich wie zu Hause fühlen kann. Die Zimmer sollten einladend wirken und ich möchte mich dort so wohl fühlen wie daheim. Und ein gutes Bett weiß ich auch zu schätzen.

Haben Sie etwas, das Sie in Hotels immer mitnehmen?

Darnell: Ich habe tatsächlich immer mein eigenes Kopfkissen von zu Hause dabei. Es ist ein Stück Geborgenheit, das ich mit mir führe und mir wichtig ist.

Sie sind schon so viel in der Welt herumgekommen. Haben Sie ein Lieblingshotel?

Darnell: Ein Lieblingshotel habe ich eigentlich nicht, aber in Deutschland checke ich immer wieder gerne im Hyatt Regency in Köln und im Bayerischen Hof in München ein. In beiden Häusern fühle ich mich sehr wohl und der Service ist hervorragend.

Sie haben immer wieder Auftritte in TV-Filmen und Serien. Was gefällt Ihnen daran?

Darnell: Es macht mir großen Spaß und es fordert mich heraus, in andere Rollen zu schlüpfen und mich auszuprobieren. Ich mag auch die arbeitsame und respektvolle Atmosphäre an den Filmsets sehr. Ich könnte mir vorstellen, in naher Zukunft öfter für TV-Filme vor der Kamera zu stehen.

In "Hotel Mondial" suchen Sie ein romantisches Geschenk für Ihren Mann zum Hochzeitstag. Was ist das romantischste Geschenk, das Sie selbst je erhalten haben?

Darnell: Ein sehr romantisches Geschenk war eine Reise nach New York für mich. Das ist sehr lange her, ich war sehr berührt und erinnere mich noch immer sehr gerne daran.

Sie sehen immer topfit aus. Womit halten Sie sich fit?

Darnell: Ich mache regelmäßig Sport und gehe Laufen. Das Wichtigste daran ist, dass mir der Sport auch Spaß macht. Es kommt nicht darauf an, wie hart man trainiert oder sich fertig macht, sondern dass man Freude an der Bewegung hat. Das ist sowohl für den Körper als auch den Kopf gut und hält fit.

Bei welcher Kalorienbombe können Sie nicht widerstehen?

Darnell: Bei mir gibt es keine verbotenen Lebensmittel. Ich ernähre mich gesund, esse aber auch Dinge wie Kuchen, Chips und Schokolade. Aber ich rauche nicht, trinke keinen Kaffee und nur sehr selten Alkohol.