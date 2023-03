Bruce Springsteen darf sich über eine besondere Auszeichnung freuen. Der Musiker wird mit der "National Medal of Arts" geehrt.

Der US-amerikanische Superstar Bruce Springsteen (73) erhält eine besondere Auszeichnung. Die Rocklegende wird mit der US-Ehrenmedaille für Künstler ausgezeichnet. In einer Zeremonie im Weißen Haus wird die Medaille von US-Präsident Joe Biden (80) am Dienstag (21. März) übergeben. Das hat das National Endowment for the Arts (NEA) bekannt gegeben.

Auch diese Künstler und Künstlerinnen werden ausgezeichnet

Neben Springsteen werden unter anderem auch die Schauspielerin Julia Louis-Dreyfus (62), Schauspielerin Mindy Kaling (43), die Modedesignerin Vera Wang (73), die Sängerin Gladys Knight (78) und der Sänger Jose Feliciano (77) ausgezeichnet. Die "National Medal of Arts" ist die höchste Auszeichnung, die ein Künstler oder eine Künstlerin von der US-Regierung bekommen können. Die Veranstaltung können Interessierte ab 21:30 Uhr per Livestream verfolgen. First Lady Jill Biden (71) wird ebenfalls anwesend sein.

Wegen der Corona-Pandemie fand die Zeremonie 2021 und 2022 nicht statt, sodass die Empfänger von 2021 erst jetzt ihre Auszeichnung erhalten. Biden wird zudem die "National Humanities Medal" verleihen.

Bruce Springsteens Musik "heilt unsere Wunden"

Bruce Springsteen wird dabei als einer der "größten Künstler und Geschichtenerzähler" der USA gewürdigt. "Seine Musik feiert unsere Triumphe, heilt unsere Wunden und gibt uns Hoffnung, indem sie den unnachgiebigen Geist dessen einfängt, was es bedeutet, Amerikaner zu sein", heißt es in der Erklärung. Die "National Medal of Arts" wurde in den 80er Jahren ins Leben gerufen. Jedes Jahr wird die Auszeichnung an Künstler und Künstlerinnen verliehen. Zu den bisherigen Preisträgern zählen etwa Dolly Parton (77), Bob Dylan (81) oder auch Ray Charles (1930-2004).