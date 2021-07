In New Jersey sollte eine Raststätte nach Bruce Springsteen benannt werden. Der Musiker lehnte dieses Angebot allerdings ab.

An der Autobahn Garden State Parkway werden Raststätten nach berühmten Persönlichkeiten aus New Jersey benannt. Ein Star aus dem US-Bundesstaat verzichtet auf diese Ehre aber offenbar. "Bruce Springsteen lehnte es respektvoll ab, eine Raststätte nach ihm benannt zu haben", erklärte eine Sprecherin der "New Jersey Hall of Fame" laut der Seite "NorthJersey.com". Ein Grund, warum der 71-jährige Musiker nicht Teil der Aktion sein will, wurde nicht genannt.

Andere Stars, die an den Autobahn-Stopps geehrt werden sollen, sind Schauspieler James Gandolfini (1961-2013), Sängerin Whitney Houston (1963-2012), Musiker Jon Bon Jovi (59), die Autorin Judy Blume (83), Sängerin Celia Cruz (1925-2003), Sänger Frank Sinatra (1915-1998), Schriftstellerin Toni Morrison (1931-2019), Journalistin Connie Chung (74) und Baseballstar Larry Doby (1923-2003). In Ausstellungen an den Raststätten sollen Poster von den Stars zu sehen sein sowie an ihr Leben und Werk erinnert werden.