Bruce Springsteen bekommt ein eigenes Gebäude an der Monmouth University, in dem es um US-Musik gehen soll. Der Sänger fühlt sich geehrt.

An der Monmouth University in New Jersey entsteht ein Gebäude, das nach Bruce Springsteen (74) benannt wird: das "Bruce Springsteen Archives and Center for American Music". Das gab der Musiker am Mittwoch bei einer besonderen Zeremonie an der Universität bekannt.

Große Verantwortung für den Musiker

"Mit 19 Jahren habe ich genau auf diesen Stufen hier draußen gespielt", erinnerte sich der Sänger bei der Veranstaltung. Doch ein Gebäude mit eigenem Namen zu bekommen, sei auch eine heikle Sache. "Weil ich noch lebe", scherzte der 74-Jährige. Ihm sei die große Verantwortung, die daraus erwachse, durchaus bewusst: "Alles, was ich sagen kann, ist, dass ich versuchen werde, mein Bestes für den Rest meines Lebens zu tun, um das Gebäude nicht in Verlegenheit zu bringen."

Das Gebäude soll 30.000 Quadratmeter groß sein und wurde von der Architekturfirma Cookfox entworfen, so steht es auf der offiziellen Website des Archivs. Es wird sich nicht weit von dem Ort befinden, wo Springsteen vor fast 50 Jahren sein Durchbruch-Hit "Born to Run" geschrieben hat. 45 Millionen Dollar soll das Bauwerk kosten. Mithilfe einer Kampagne wurden bereits zwei Drittel des Geldbetrags gesammelt.

Ein Ort der Musikgeschichte

Bereits vor ein paar Jahren habe Springsteen seine Archivalien an die Universität übergeben, nun bekommen diese ihr eigenes Archiv. Das "Center for American Music" soll einige der Exponate ausstellen. Darüber hinaus sollen seltenes Filmmaterial, Geschichten über den Star oder Interviews mit ihm zur Verfügung stehen. Außerdem wird es kleine Konzerte, Lehrworkshops, Symposien, Vorträge und andere öffentliche Bildungsprogramme geben.