Bruce Willis mit seiner Ehefrau Emma im Jahr 2019 in New York.

Bruce Willis ist an Aphasie erkrankt. Seine Ehefrau Emma erklärt, dass sich der Action-Star von nichts aufhalten lässt.

Ende März wurde bekannt, dass der Schauspieler Bruce Willis (67) seine Karriere beendet, weil er an Aphasie erkrankt ist. In dem Action-Star steckt offenbar eine echte Kämpfernatur, wie seine Ehefrau, Emma Heming-Willis (43), bei Instagram jetzt umschreibt. Das sei einer der Gründe, warum sie sich damals in ihren Mann verliebt habe.

"So viel Respekt, Liebe und Bewunderung für diesen Mann"

"Angst hat ihn nie aufgehalten", schreibt Heming-Willis zu einem alten Clip, der ihn bei einer Gesangseinlage auf einer Bühne gemeinsam mit der Band The Temptations zeigt. Es brauche schon ein besonderes Selbstvertrauen, um etwas Derartiges durchzuziehen. Man könne sagen, was man wolle, "aber dieser Kerl wurde immer von seiner Leidenschaft getrieben" und er habe sich auch nie von den Kritikern von irgendetwas abbringen lassen. Genau deswegen habe sie "so viel Respekt, Liebe und Bewunderung für diesen Mann".

Vor wenigen Wochen hatte Willis' Familie öffentlich gemacht, dass der Schauspieler seine Karriere beende. In einer Mitteilung, die unter anderem seine Tochter Rumer (33) bei Instagram veröffentlicht hatte, hieß es: "Mit den tollen Unterstützern von Bruce wollen wir als Familie teilen, dass unser geliebter Bruce mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat und kürzlich eine Aphasie diagnostiziert wurde, die seine kognitiven Fähigkeiten beeinflusst." Dabei handelt es sich um eine Störung, die sämtliche Bereiche der Sprache betreffen kann. Bei Betroffenen können Probleme mit dem Sprechen und dem Verstehen von Sprache auftreten, auch beim Lesen und Schreiben.

Bruce Willis ist seit 2009 mit seiner Ehefrau Emma verheiratet. Die beiden haben gemeinsam die Töchter Mabel (10) und Evelyn (8). Aus einer vorangegangenen Ehe mit seiner Schauspielkollegin Demi Moore (59) stammen zudem seine Töchter Rumer, Scout (30) und Tallulah (28).