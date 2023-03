von Tibor Martini Seit seiner Erkrankung ist Bruce Willis nur noch selten auf der Straße anzutreffen. Wenn doch, ist er ein beliebtes Ziel für Paparazzi. Das geht nun auch seiner Frau Emma Heming Willis zu weit.

Seit knapp einem Jahr ist für die Öffentlichkeit bekannt, dass Bruce Willis schwer erkrankt ist. Im März 2022 veröffentlichte der Schauspieler über seine Tochter zunächst seine Aphasie-Diagnose. Vor wenigen Wochen wurde dann klarer, woher die Symptome der Krankheit wahrscheinlich rühren: Bei Willis wurde eine frontotemporale Demenz diagnostiziert.

Für eine ganz besondere Gruppe von Menschen ist Bruce Willis seit der Diagnose und seinem Karriereende allerdings nicht weniger, sondern noch mehr interessant geworden: Paparazzi sind seitdem erst Recht auf der Jagd nach Fotos, die Willis aktuellen Zustand zeigen. Dabei gehen sie anscheinend recht rabiat vor – so sehr, dass sich nun sogar die Frau von Bruce Willis, Emma Heming Willis, dazu äußert und die Fotografen um mehr Abstand bittet.

In einer Botschaft auf Instagram forderte sie die aufdringlichen Paparazzi nun auf, "Abstand zu halten" und Bruce Willis nicht mehr "anzuschreien". In dem Video erzählt Emma Willis auch von ihren Erfahrungen mit Demenz und ergänze, es müsse "noch viel Aufklärungsarbeit geleistet werden" über Menschen, die mit Demenz leben.

Anlass für ihr Video ist anscheinend ein kürzlicher Vorfall, bei dem Fotografen versuchten, mit dem kranken Schauspieler zu sprechen. Willis war zu diesem Zeitpunkt in der Öffentlichkeit unterwegs, weil er sich mit Freunden auf einen Kaffee in Santa Monica treffen wollte. Alleine dieser Ausflug muss für Willis bereits eine Anstrengung gewesen sein, wie Emma Willis nun schildert: Es sei "schwierig und stressig, jemanden in die Welt hinauszubringen und ihn sicher zu navigieren".

Für die Fotografen hat sie nun eine einfache Botschaft: "Dieser Clip geht an die Fotografen und Videofilmer, die versuchen, Exklusivaufnahmen von meinem Mann zu bekommen: Haltet einfach Abstand", sagte sie in dem Clip. "Ich weiß, dass das euer Job ist, aber vielleicht solltet ihr euch einfach zurückhalten."