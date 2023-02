Hollywood-Star leidet an Demenz

Bruce Willis leidet unter Demenz. Das hat die Familie des 67-jährigen in einer gemeinsamen Erklärung bekannt gegeben.

Hollywood-Star Bruce Willis (67) leidet an Demenz. Das hat die Familie des 67-Jährigen in einem gemeinsamen Statement bekannt gegeben. Bei dem Star solcher Film-Klassiker wie "Stirb langsam", "Pulp Fiction" und "The Sixth Sense" ist demnach die frontotemporale Demenz, auch FDT genannt, diagnostiziert worden. Bei dieser Krankheit sterben Nervenzellen im Stirn- und Schläfenbereich des Gehirns ab. Nach Angaben der Familie soll sich der Gesundheitszustand des Stars zuletzt verschlechtert haben.

Bruce Willis Ehefrau nennt Diagnose "eine Erleichterung"

Im März vergangenen Jahres hatte Willis' Familie eine Aphasie-Diagnose des Mimen publik gemacht. Der Star hatte seine Schauspielkarriere daraufhin beendet. "Seit wir Bruce' Aphasie-Diagnose im Frühling 2022 bekannt gegeben haben, ist sein Zustand fortgeschritten", heißt es nun in einer gemeinsamen Erklärung von Willis' Ehefrau Emma Heming-Willis (44), seiner Ex-Frau Demi Moore (60) und den fünf Kindern des Stars.

Die "genauere Diagnose frontotemporale Demenz" sei für Willis' Familienmitglieder "schmerzhaft", doch gleichzeitig sei es "eine Erleichterung, endlich eine klare Diagnose zu haben". "Heute gibt es keine Behandlungsmöglichkeit für diese Krankheit, eine Tatsache, die - wie wir hoffen - sich in den kommenden Jahren ändern kann", so die Familie weiter.

Begleitend zu dieser Nachricht teilten Heming-Willis, Moore und die Kinder Rumer Wilis (34) und Scout Willis (31) auf ihren Instagram-Kanälen ein Foto, das einen glücklich wirkenden Bruce Willis an einem Strand zeigt.