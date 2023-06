Rumer Willis hat ein süßes Bild von Bruce Willis und seiner Enkelin Louetta bei Instagram veröffentlicht.

Bruce Willis (68) scheint sein Großvater-Dasein sichtlich zu genießen. In einem Instagram-Post hat Tochter Rumer Willis (34) nun zwei Bilder mit ihrem Vater und ihrer Tochter Louetta gepostet. "Zu sehen, wie mein Vater meine Tochter heute hält, war etwas, das ich für den Rest meines Lebens schätzen werde", schrieb sie zu den Fotos.

Rumer Willis schwärmt von ihrem Vater

Auf einer der Aufnahmen hält Bruce Willis Louetta im Arm und blickt in die Ferne. Auf dem anderen Bild posiert Rumer Willis mit ihrer Tochter im Arm und an der Seite ihres Vaters. "Seine Liebe zu ihr war so rein und schön. Papa, ich bin so glücklich dich zu haben und Lou auch. Danke, dass du der albernste, liebevollste, coolste Daddio bist, den ein Mädchen sich wünschen kann. Bester Mädchen-Papa überhaupt."

Erst vor wenigen Wochen brachte Rumer die erste Enkeltochter des Actionstars zur Welt. Mit Ex-Frau Demi Moore (60) hat Bruce Willis zudem die Töchter Scout (31) und Tallulah (29). Die Töchter Mabel (geb. 2012) und Evelyn (geb. 2014) stammen aus der Beziehung mit Ehefrau Emma Heming-Willis (45), mit der er seit 2009 verheiratet ist.

Die Familie von Willis hatte im Februar 2023 mitgeteilt, dass bei dem Schauspieler Frontotemporale Demenz diagnostiziert wurde. Ein Jahr zuvor hatte sie bereits öffentlich gemacht, dass der Hollywood-Star an der Sprachstörung Aphasie erkrankt ist.

In ihrem Posting schwärmte Rumer Willis anlässlich des Vatertags in den USA nicht nur von ihrem Vater, sondern auch dem Vater ihrer Tochter, Partner Derek Richard Thomas. Zu zwei Bildern, die ihn mit seiner Tochter auf dem Bett und mit weißer Gesichtsmaske zeigen, schrieb sie: "Ich bin so dankbar, dass unser Mädchen einen Papa hat, der sie so sehr liebt und so albern und seltsam ist, damit sie weiß, dass es auch für sie ok ist. Danke für das tollste Mädchen, das ich mir in meinen kühnsten Träumen vorstellen konnte. Wir lieben dich."