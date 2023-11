Thanksgiving ist in den USA einer der wichtigsten Feiertage. Und die Promis geben alles, um es sich und ihren Liebsten schön zu machen.

Hollywood feiert Thanksgiving - und das bedeutet, dass die Promis nicht nur Zeit mit ihren Liebsten verbringen, sondern auch fleißig in der Küche stehen, um leckere Speisen zu kredenzen.

Jennifer Garner (51)

Die Schauspielerin zeigte ihren 14,7 Followern in einem Instagram-Video, wie man zu dem beliebten US-Feiertag Schokoladen-Kekse backt. Allerdings war die sonst so passionierte Köchin am Herd in diesem Jahr nicht ganz so erfolgreich: Denn als sie das Blech aus dem Ofen zog, machte sie eine enttäuschende Entdeckung. Die Kekse waren alle zusammengelaufen. "Ich hätte superfeinen Zucker nehmen sollen", benannte sie nachher ihr Back-Problem.

Gwyneth Paltrow (51)

Die Schauspielerin zeigte sich in ihrer Instagram-Story stolz inmitten reich befüllter Teller. Dazu scherzte sie: "Ich habe das nicht gekocht, aber es sieht so aus, als hätte ich es getan." Wer auch immer der Koch oder die Köchin war: Auf dem Tisch standen alle möglichen köstlich aussehenden Hauptgerichte, darunter Füllung und Preiselbeersoße. Paltrow freute sich zudem, dass ihre zwei Kinder mit ihr zusammen Thanksgiving verbrachten.

Leah Remini (53)

Die "King of Queens"-Schauspielerin hatte es wie Jennifer Garner nicht so einfach in der Küche. Sie wollte für ihre Liebsten Süßkartoffeln zubereiten, hatte jedoch einige Mühen beim Schälen. Dazu offenbarte, dass sie das Gemüse nun regelrecht hasse.

Bruce Willis (68)

Die Ehefrau des Actionstars, Emma Heming-Willis (65), postete zu Thanksgiving einen Schnappschuss der Patchworkfamilie. Das Bild zeigt den an Demenz erkrankten Schauspieler inmitten seiner fünf Töchter, auch seine Ex Demi Moore (61) ist dabei. "Ich bin dankbar, diese Art von Liebe zu kennen ", schrieb Emma Heming-Willis dazu.

Paris Hilton (42)

Die Hotel-Erbin bedankte sich für ihren kleinen Jungen, der im Januar als Leihmutter zur Welt kam. Es ist ihr erstes Thanksgiving mit Phoenix. "Ich bin so dankbar für dieses wunderschöne Leben. Dieses Jahr hat so viele erstaunliche Segnungen mit sich gebracht, das Unglaublichste war, Mutter zu werden. ", schrieb sie auf Instagram zu enem Schnappschuss mit dem Baby. "Ich bin wirklich so dankbar, von einer so unglaublichen Familie, unterstützenden Freunden und einem liebevollen Ehemann umgeben zu sein. Auf viele weitere Jahre voller Liebe und Dank!"