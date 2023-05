Actionhelden gehen nicht in Rente: Was Arnold Schwarzenegger über Bruce Willis denkt

Arnold Schwarzenegger und Bruce Willis zählen zu den Action-Ikonen Hollywoods. Kein Wunder, dass Schwarzenegger der Film-Ruhestand von Willis nicht kalt lässt, wie er in einem Interview erzählt.

Hollywood-Star Bruce Willis hat mit seinen "Stirb langsam"-Filmen ganze Generationen geprägt. Dass der Schauspieler seit einiger Zeit wegen einer Demenz-Erkrankung aus dem Filmgeschäft ausgestiegen ist, bedrückt nicht nur seine Fans.Auch Schauspiel-Kollege Arnold Schwarzenegger berührt das Schicksal von Willis.

Bruce Willis: Actionhelden gehen nicht in Rente

In einem Interview mit dem Film-Magazin "CinemaBlend" sagte er: "Er war jahrelang ein riesiger, riesiger Star. Und ich denke, dass er immer als ein großartiger Star und freundlicher Mann in Erinnerung bleiben wird." Es sei verständlich, dass Willis aufgrund seiner gesundheitlichen Probleme in den Film-Ruhestand gegangen sei, sagte der 75-Jährige weiter. Wobei "Ruhestand" nichts sei, was er mit Actionhelden verbinde, wie Schwarzenegger fortfährt: "Im Allgemeinen gehen wir nie wirklich in Rente. Actionhelden laden nach."

Schwarzenegger und Willis kennen sich seit vielen Jahren, unter anderem durch die Zusammenarbeit für den Film "The Expendables". Die Familie von Bruce Willis hatte im Februar bekanntgegeben, dass der Hollywood-Star unter frontotemporale Demenz (FTD) leide. Seitdem ist es ruhig geworden um den 68-Jährigen.