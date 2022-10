Trotz seiner Aphasie scheint Bruce Willis einen "magischen" Sommer erlebt zu haben. Das lässt ein Instagram-Video seiner Frau vermuten.

Dieser Sommer bleibt für die Familie Willis wohl unvergesslich. Emma Heming-Willis (44), die Ehefrau von Hollywood-Star Bruce Willis (67), teilte bei Instagram ein Video, das Eindrücke aus ihrem Sommer mit der Familie enthält. "Wir glauben hier nicht an Perfektion, aber unser Sommer 2022 war ziemlich nah dran. Tatsächlich war er magisch", schrieb das Model in ihrer dazugehörigen Beschreibung.

Die Ausschnitte aus der Videomontage zeigen den "Stirb Langsam"-Star beim Spielen, Tanzen und Relaxen mit seinen Töchtern Mabel Ray (10) und Evelyn Penn (8). Im Hintergrund läuft der Song "The Bones" von Maren Morris (32).

Das liebenswerte Video kommt, nachdem im März 2022 Willis' Karriereende bekanntgegeben wurde. In einer Mitteilung, die unter anderem seine Tochter Rumer (34) bei Instagram veröffentlicht hatte, hieß es: "Mit den tollen Unterstützern von Bruce wollen wir als Familie teilen, dass unser geliebter Bruce mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat und kürzlich eine Aphasie diagnostiziert wurde, die seine kognitiven Fähigkeiten beeinflusst."

Wird "Paradise City" Willis' letzter Film sein?

Erst vor wenigen Tagen erschien der Trailer zu einem der vermutlich letzten Filme von Bruce Willis. In "Paradise City" spielt der Actionheld an der Seite von John Travolta (68). Er mimt darin einen für tot gehaltenen Kopfgeldjäger, der es auf einen skrupellosen Drogenboss (Travolta) abgesehen hat. Der Film soll ab dem 11. November in ausgewählten Kinos gezeigt werden.