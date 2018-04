"Ich kann mich in alles und jeden verwandeln."

Ob als Drogenkoch Walter White in "Breaking Bad", Familienvater Hal in "Malcolm mittendrin" oder nun als Stimme für den Hund "Chief" in Wes Andersons "Isle of Dogs - Ataris Reise" - Schauspieler Bryan Cranston (62) passt in die verschiedensten Filmgenres. Doch seine Leidenschaft gilt ganz besonderen Charakteren: "Verkorkste Typen ziehen mich an", erklärt der Serienstar im Interview mit "Business Punk". Dann muss er mit seinen Paraderollen ja ziemlich glücklich sein...