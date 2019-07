Die Fans sorgen sich um BTS-Mitglied V - mit bürgerlichem Namen Kim Taehyung (23): Auf der bandeigenen Community-Plattform hat der K-Pop-Star offenbart, dass er an der chronischen Krankheit "Cholinergische Urtikaria" leide, eine Form der chronischen Nesselsucht. Übersetzt soll V laut Medienberichten unter dem Post eines Fans kommentiert haben: "Nein, ich habe Cholinergische Urtikaria, das bei mir Juckreiz auslöst." Als einer der Hauptauslöser dafür gilt Stress. Und den gibt es im Leben des 23-Jährigen genug.

Denn die sieben Jungs der K-Pop-Band BTS sind inzwischen echte Weltstars. 2016 feierte die japanische Castingband mit ihrer "Love Yourself"-Album-Trilogie ihren internationalen Durchbruch. Seitdem stehen Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, Jungkook und V bei Fans weltweit unter Beobachtung. Seit August 2018 sind sie fast durchgängig auf großer Welt-Tournee.

Was verbirgt sich hinter der chronischen Krankheit?

Die Hautkrankheit äußert sich durch Rötungen, Juckreiz und Quaddelbildung. In schweren Fällen können auch die Lippen und Augen oder sogar die Luftröhre anschwellen, was zu Atemnot führen kann. Als Ursache der Nesselsucht gelten Kälte, Hitze, Lebensmittelallergien, Hautpflegeprodukte oder Stress. Die Symptome können allerdings auch ohne erkennbaren Grund auftreten.

Behandelt werden die Symptome in der Regel mit Antihistaminika, also Medikamenten gegen Allergiebeschwerden. Auch cortisonhaltige Präparate oder Biologika, zum Beispiel mit dem Wirkstoff Omalizumab, können die Symptome lindern. Entspannungstechniken helfen ebenfalls.

Müssen sich die Fans Sorgen um V machen?

Fans müssen sich nach seiner Krankheits-Offenbarung um V also nicht allzu große Sorgen machen, da die Symptome des Nesselfiebers gut kontrollierbar sind. Im Moment dürfte sich der Stressfaktor der Band in einem gesunden Rahmen bewegen. Am 14. Juli gaben BTS in Shizuoka, Japan, ihr vorerst letztes Konzert ihrer "Love Yourself: Speak Yourself"-World Tour, bevor es erst am 11. Oktober in Riyadh, Saudi-Arabien, weitergeht.