Trauer in Hollywood: Burt Young, der bekannt wurde als Rocky Balboas Freund Paulie Pennino, ist im Alter von 83 Jahren verstorben.

"Rocky"-Star Burt Young (1940-2023) ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Er sei am 8. Oktober in Los Angeles verstorben, erklärte seine Tochter Anne Morea Steingieser am Mittwoch der "New York Times". Eine Todesursache wurde in der Zeitung nicht genannt.

"Rocky" machte Burt Young berühmt

Der Schauspieler wurde bekannt als Rocky Balboas (Sylvester Stallone, 77) Freund und Schwager Paulie Pennino. Er spielte im Laufe seiner Karriere darüber hinaus Hunderte von Rollen in Film und Fernsehen. Für seine Leistung in "Rocky" wurde Burt Young für einen Oscar als bester Nebendarsteller nominiert. Sylvester Stallone erinnert sich an seinen ehemaligen Co-Star als "lieben Freund". "Du warst ein unglaublicher Mann und Künstler, ich und die Welt werden dich sehr vermissen", schrieb er auf Instagram zu einem Schwarz-Weiß-Bild der beiden.

"Rocky" wurde zur Sensation

Der Film "Rocky" wurde 1976 zu einer Filmsensation. Der Streifen erhielt insgesamt zehn Oscar-Nominierungen und gewann drei Auszeichnungen, darunter den Preis für den besten Film. Burt Young spielte seine Rolle als Paulie in allen fünf Original-"Rocky"-Fortsetzungen. Zuletzt war er 2006 in dieser Rolle zu sehen.

Zu Burt Youngs weiteren Filmen zählen "Chinatown" (1974), "Der Pate von Greenwich Village" (1984) oder "Es war einmal in Amerika" (1984). Außerdem hatte er zahlreiche Gastauftritte im Fernsehen in Serien wie "M*A*S*H", "Detektiv Rockford - Anruf genügt", "Die Sopranos", "Miami Vice", "Columbo" und "Law & Order".

Burt Young war auch als Maler sehr erfolgreich

In seinen späteren Jahren machte sich Burt Young, der aus New York stammt und Schauspielunterricht im "The Actors Studio" bei Lee Strasberg (1901-1982) nahm, als Maler einen Namen. Die Werke des Schauspielers wurden US-Medienberichten zufolge in Galerien auf der ganzen Welt ausgestellt.