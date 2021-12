Rapper Bushido hat auf Instagram ein Familienbild veröffentlicht und liebevolle Worte an seine Liebsten gerichtet.

Bushido (43) hat auf Instagram einen süßen Familien-Schnappschuss mit seinen Followern geteilt. Darauf zu sehen: Der Rapper mit Ehefrau Anna-Maria Ferchichi (40) und den sieben gemeinsamen Kindern. Die Familie strahlt vom Sofa aus in die Kamera. Drei der älteren Kinder halten die drei Kleinsten der Familie im Arm.

Der Rapper und Ferchichi sind am 11. November Eltern von Drillingen geworden. Die drei Mädchen tragen die Namen Leonora, Naima und Amaya. Mit den Drillingstöchtern ist die Schwester von Sängerin Sarah Connor (41) nun Mutter von acht Kindern. Das Paar, das seit 2012 verheiratet ist, hat bereits vier gemeinsame Kinder, darunter Zwillinge. Einen Sohn brachte sie mit in die Ehe.

Bushido: Familie bedeutet "mehr als alles andere"

"Es war ein Jahr voller Höhen und Tiefen. Ein Jahr, in dem ich mich noch nie so schwach und verletzlich gefühlt habe", schreibt Bushido in seinem neuesten Post. Der einzige Grund, weshalb er heute wieder im Leben stehe, sei seine Familie. "Sie bedeutet mir mehr als alles andere. Im Gegensatz zu vielen anderen, sind das keine leeren Worte." Dann richtet der Musiker noch eine Liebeserklärung an seine Frau: "Danke, dass du mir das Wertvollste auf dieser Erde geschenkt hast. Ich liebe dich und werde niemals von deiner Seite weichen, so wie du nicht von meiner Seite gewichen bist. Ich liebe dich."