Bushido hat seiner Frau Anna-Maria Ferchichi während eines romantischen Kurztrips in Abu Dhabi einen zweiten Antrag gemacht.

Bushido (44) hat sich verlobt - mit seiner Frau Anna-Maria Ferchichi (41). Wie diese auf Instagram zeigt, hat der Rapper sie mit einem romantischen Kurztrip an den Strand überrascht, wo er ihr einen zweiten Antrag machte.

In ihren Stories hat die Frau von Bushido den Kurztrip in ein Luxushotel in Abu Dhabi dokumentiert - unwissend, was sie erwartet. So fragt sie ihren Mann noch im Hotelzimmer "Wohin werde ich entführt?", der allerdings verrät nichts: "Das ist eine Überraschung". In der nächsten Sequenz schreitet Anna-Maria einen mit Rosenblättern dekorierten roten Teppich entlang und scherzt: "Wüsste ich nicht, dass ich verheiratet bin, würde ich denken, dass ich jetzt einen Antrag bekomme. Oh, ich bin aufgeregt", so Ferchichi. Und Bushido lacht.

Noch schöner als beim ersten Mal

Auch wenn sie selbst "im Leben nicht damit gerechnet" hätte, liegt sie mit ihrer Vermutung genau richtig: Im nächsten Slide repostet sie Bushidos Story, die einen Tiffany-Ring und den Text "Sie hat zum zweiten Mal 'ja' gesagt" zeigt. Anna-Maria schwärmt: "Es berührt mich noch mehr als beim 1. Mal vor 10,5 Jahren! Du kennst mich fast zwölf Jahre, kennst all meine Fehler und Macken und dennoch möchtest du mich ein zweites Mal heiraten." Weiter verrät Ferchichi, dass auch die Kinder von der Überraschung wussten, aber kein Wort verraten haben.

Auch Bushido postet in seinen Stories von dem besonderen Abendessen am Strand. Demnach war der vordergründige Anlass für den Trip der Geburtstag seiner Frau, im Hinterkopf hatte er aber den Plan geschmiedet: "Weil wir gesagt haben, nach zehn Jahren werden wir noch mal heiraten." Nachdem das Zehnjährige wegen Corona ins Wasser gefallen sei, hätten sie das Event auf das 15- oder 20-Jährige verschoben, erklärt Anna-Maria. So lange muss das Paar nun doch nicht mehr warten.

Einen Tag später hat das "normale Leben" die Ferchichis schon wieder: Anna-Maria meldet sich aus der Mall, wo sie ihren Ring umtauscht, weil er nicht perfekt auf ihren Finger passt, "weil meine Wurstfinger zu dick sind".

Bushido und Anna-Maria sind seit 2012 verheiratet. Sie haben sieben gemeinsame Kinder, darunter Zwillinge und Drillinge. Zudem brachte Anna-Maria Fechichi einen Sohn mit in die Ehe.