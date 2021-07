Auf Instagram hat Rapper Bushido ein Bild aus dem Krankenhaus gepostet. Dort wird seine mit Drillingen schwangere Ehefrau Anna-Maria behandelt.

Dieses Posting von Bushido löst bei seinen Fans und Followern Besorgnis aus. Auf Instagram veröffentlichte der Rapper ein Bild aus dem Krankenhaus, auf dem er die Hand seiner schwangeren Frau Anna-Maria hält. Offenbar musste der 39-Jährigen eine Infusion gelegt werden. "Ich bleibe für immer an deiner Seite. Gute Besserung mein Schatz", schreibt er dazu.

Bushido postet Foto aus dem Krankenhaus

Anfang Juni verriet Bushido – ebenfalls auf Instagram –, dass die beiden erneut Eltern werden. "Eigentlich gehört dies nur in die Familie, aber da es bald vor Gericht thematisiert werden wird, möchten wir etwas mitteilen. Meine Frau ist mit eineiigen Drillingen schwanger. Bei all den Strapazen, hat uns das Schicksal einfach so unglaublich beschenkt. Respekt an dich mein Schatz, bleib gesund und stark", schrieb er damals.

Warum Anna-Maria Ferchichi jetzt behandelt werden muss, verraten die beiden nicht. Sie kommentierte den Beitrag ihres Mannes mit den Worten: "Ich weiß mein Schatz , wir schaffen auch das."

Fans in Sorge um schwangere Anna-Maria Ferchichi

Unter dem Posting sorgen sich Bushido-Fans um die Gesundheit der Drillinge. "Oh nein… das sieht nicht gut aus. Hoffe mit den Babys ist alles in Ordnung", schreibt eine Followerin. "Gute Besserung und das ist Liebe in guten sowie in schlechten Zeiten. Passend zu deinem Lied: Wärst du immer noch hier", kommentiert ein Nutzer.

Zuletzt hatte Anna-Maria Ferchichi im Berliner Clan-Prozess vor Gericht ausgesagt. In dem Verfahren in Berlin geht es Ermittlungsbehörden darum, Strukturen der Organisierten Kriminalität offenzulegen – ein Signal für die Stärke des Rechtsstaats gegen die Clankriminalität. Ermöglicht wird dies nur dadurch, dass Zeugen wie Bushido und seine Frau aussagen. Am Mittwoch meldete sich Ferchichi laut "Bild"-Zeitung krank. Wann sie wieder wird aussagen können, bleibt abzuwarten.

Verwendete Quellen: Instagram Bushido / "Bild"-Zeitung