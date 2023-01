In ihrem neuen Podcast "Im Bett mit Anna-Maria & Anis Ferchichi – der Bushido Podcast" sprechen die Ferchichis über die Anfänge ihrer Beziehung. Auch wenn diese nicht gerade reibungslos vonstatten gingen, war die Verwandtschaft mit Sarah Connor eine Hilfe.

Zu Beginn ihrer Beziehung stellte Anis Ferchichi, auch bekannt als Bushido, seiner neuen Freundin Anna-Maria eine Art Ultimatum. Er wollte eine ernsthafte Beziehung mit ihr führen und alles, was für ihn dazu gehörte. In ihrem neuen Podcast "Im Bett mit Anna-Maria & Anis Ferchichi – der Bushido Podcast" erzählt Anna-Maria Ferchichi, was Anis ihr damals sagte. "Du kannst da jetzt ein paar Tage drüber nachdenken und sag mir doch bitte Bescheid", erinnert sie sich an seine Worte.

Bushido und Anna-Maria Ferchichi haben einen neuen Podcast

Am Ende fanden sie tatsächlich zueinander und die heute 41-Jährige opferte für die Beziehung sogar einen Job als Schifffahrtskauffrau. Doch einfach war es vor allem zu Beginn nicht.

Während ihr Ehemann seine Karriere vorantrieb, kümmerte sich Ferchichi vor allem um die gemeinsamen Kinder. Nicht selten fühlte sie sich offenbar wie eine Gebärmaschine. "Manchmal kam mir das so vor – gerade als wir diese schwierigen Jahre hatten, wo du dich nicht auf mich eingelassen hast – kam ich mir ein bisschen missbraucht vor", verrät sie im Gespräch mit Bushido.

Erfahrungen mit Sarah Connor halfen

Doch die beiden offenbaren im Podcast auch, dass Anna-Marias Verwandtschaft mit Sarah Connor der Beziehung geholfen habe. Denn die Tatsache, dass Bushido berühmt und erfolgreich war, habe die beiden nicht wirklich beeinflusst. "Meinst du nicht, dass es ein Glück war, dass ich eine berühmte Schwester habe?", fragt Anna-Maria ihn. "Von deiner Seite aus auf jeden Fall, hundert Prozent. Weil du hast mir keine Fragen gestellt, du kanntest das alles", pflichtet ihr ihr Ehemann bei. "Für jemanden, der das gar nicht kennt, kann das schon hart sein", erklärt Anna-Maria. "Es war auf jeden Fall von Vorteil, dass du aus einer Familie kommst, in der das Thema war", weiß Bushido heute.

Anna-Maria und Anis Ferchichi haben heute sieben gemeinsame Kinder, einen Sohn brachte Anna-Maria zusätzlich aus einer älteren Beziehung mit in die Familie.

Den Podcast "Im Bett mit Anna-Maria & Anis Ferchichi – der Bushido Podcast" können Sie bei RTL+ Musik hören.