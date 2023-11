Rapper Bushido will unbedingt als Kandidat am RTL-Format "Das Sommerhaus der Stars" teilnehmen, doch seine Frau Anna-Maria weigert sich bisher. Jetzt hat das Paar das Landhaus probeweise besucht.

Kürzlich überraschte Rapper Bushido mit dem Geständnis, dass er ein riesiger Fan des RTL-Formats "Das Sommerhaus der Stars" ist. "Ich schwöre auf meine Mutter, ich will da unbedingt rein!", sagte er im Interview mit dem Radiosender "Kiss FM". Seit der ersten Staffel habe er keine Folge verpasst. "Ich liebe das", verriet Bushido. Er sehe die Sendung als Sozialexperiment. Seine Frau Anna-Maria konnte er bisher nicht von einer möglichen Teilnahme überzeugen. "Nein, wir sind nicht in Verhandlungen. Und nein, wir werden auch nicht teilnehmen an der Show", schrieb sie Ende Oktober in einer Instagram-Story.

Bushido und Anna-Maria besuchen für ihren Podcast das "Sommerhaus"

Komplett abgehakt scheint das Thema allerdings noch nicht, denn jetzt veröffentlichten Bushido und Anna-Maria eine Sonderfolge ihres Podcast "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi". Die entstand in Bocholt, dort wo das "Sommerhaus der Stars" gedreht wird. Die 41-Jährige reiste extra aus Dubai an, um gemeinsam mit ihrem Mann in einem der Betten Probe zu liegen und das Sommerhaus-Spiel "Du blöder Mixer" zu spielen.

Bushido hat schon konkrete Ideen, wie seine Teilnahme an dem Format ablaufen würde. "Stell dir vor, wir beide kommen als Gewinner vom Spiel zurück, weil wir so klug sind, dass wie die ganzen Fragen beantworten konnten. Wir haben Allgemeinbildung, wir haben das alles gut hinbekommen im Gegensatz zu den anderen", sagt der Musiker. Sein Argument, es sei egal, welche anderen Paare noch am "Sommerhaus" teilnehmen würden, lässt Anna-Maria nicht gelten. "Das ist nicht so egal", sagt sie.

Versifftes Gemeinschaftsklo und verdreckte Kaffeemaschine

Vom Haus selbst ist das Paar wenig begeistert. Sie entdecken Spinnweben in den Ecken, das versiffte Gemeinschaftsklo und eine verdreckte Kaffeemaschine. "Es ist so, wie man sich das vorstellt und noch schlimmer. Ich ekel mich gerade bis zum geht nicht mehr", sagt Anna-Maria. Bushido räumt ein: "Nicht mal damals in meinen Teeniejahren, in irgendwelchen Kifferwohnungen, sah das so eklig aus wie hier. Es riecht nach Kloake." Seine Faszination für das Format ist trotzdem ungebrochen. "Es ist mein absoluter Traum. Ich weiß nicht, wie lange ich noch brauche, aber irgendwann habe ich dich soweit, Anna-Maria", prophezeit er.

Für seine Frau kommt eine Teilnahme nach wie vor nicht in Frage, mehr noch: "Jetzt, wo wir hier sind und sehen, wie heruntergekommen das alles ist, habe ich noch weniger Lust das zu machen", sagt sie. Bushido hofft, Anna-Maria mit Hilfe ihrer Instagram-Follower umstimmen zu können. "Schreibt ihr doch mal ein gutes Argument, warum sie doch gemeinsam mit mir ins Sommerhaus gehen sollte. Es wäre mein großer Wunsch", so der 45-Jährige.

