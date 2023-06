Es ist ihr neuntes Kind: So hat Anna-Maria Ferchichi von ihrer Schwangerschaft erfahren

Die Familie von Bushido und Anna-Maria Ferchichi wird noch größer: Die 41-Jährige ist erneut schwanger. Für sie ist es bereits das neunte Kind. Auf Instagram verriet sie Details zur Schwangerschaft.

Diese Nachricht ist eine echte Überraschung: Anderthalb Jahre nach der Geburt ihrer Drillinge ist Anna-Maria Ferchichi erneut schwanger. Für die Frau von Rapper Bushido ist es das neunte Kind. Der 44-Jährige veröffentlichte in seiner Instagram-Story das Foto eines positiven Schwangerschaftstests und schrieb dazu: "Ich bin einfach sprachlos und so gesegnet. Wenn man denkt, das Leben kann nicht besser werden, bekommt [man] so eine Nachricht. Ich liebe Dich über alles."

Anna-Maria Ferchichi erzählte ebenfalls in einer Instagram-Story, wie sie von ihrer Schwangerschaft erfuhr. Die Familie ist gerade auf Heimaturlaub in Deutschland. Dort war eine Freundin bei ihr zu Besuch, die ihr berichtete, dass sie mit ihrer Periode überfällig sei und ein Ziehen in der Brust verspüre. Ferchichi vermutete direkt, dass ihre Freundin schwanger ist und schlug vor, einen Test zu machen.

Anna-Maria Ferchichi und Bushido haben sieben gemeinsame Kinder

"Dann lag ich abends im Bett und habe darüber nachgedacht, wann ich zuletzt meine Tage hatte. Bei mir ist es auch schon zwei Wochen zu spät." Am nächsten Morgen fuhr Ferchichi in eine Drogerie und kaufte die Schwangerschaftstest, "weil zwei billiger waren als einer". "Ich dachte, ich mache einfach den zweiten. Ich weiß auch nicht, warum. Und dann ist der positiv und zwar sofort", berichtete sie. "Meine Freundin, die 15 Jahre jünger ist als ich, hat auch den Test gemacht und ist auch schwanger. Wir waren beide leicht geschockt."

Ferchichi, die bereits sieben gemeinsame Kinder mit Bushido hat, verriet, dass sie noch ganz am Anfang ihrer Schwangerschaft ist. "Ich weiß auch, da kann alles passieren. Ich bin völlig okay damit. Alles, was kommt, ob's gut geht oder nicht gut geht, nehmen wir wie's kommt. Deshalb haben wir es jetzt auch schon gesagt", so die 41-Jährige.

Die Schwangerschaft mit ihren Drillingen im Jahr 2021 war mit einigen Risiken verbunden. Zeitweise bangte das Paar sogar um das Leben eines der Mädchen. Bushido und Anna-Maria Ferchichi sind seit 2012 verheiratet. Im selben Jahr wurde ihre Tochter Aaliyah geboren, ein Jahr später folgten die Zwillinge Djibrail und Laila. Sohn Issa machte die Familie 2015 vorerst komplett. Zudem brachte Anna-Maria Ferchichi einen weiteren Sohn mit in die Ehe. Mit dessen Vater, dem finnischen Fußballer Pekka Lagerblom, war sie von 2005 bis 2009 verheiratet.

Anna-Maria Ferchichi ist die Schwester von Sarah Connor

Ferchichi stammt selbst aus einer Großfamilie. 2006 sagte sie in einem RTL-Interview: "Es macht einen sehr froh und erleichtert einen sehr, dass man weiß, egal, was passiert, da stehen immer mindestens zehn Leute wie ein Baum hinter dir."

Ihre Mutter Soraya Lewe-Tacke hat acht Kinder. Während ihrer ersten Ehe mit dem Werbetexter Michael Lewe bekam sie sechs Kinder: fünf Töchter und einen Sohn. Die Bekannteste der Geschwister ist Sängerin Sarah Connor, die selbst wiederum vier Kinder hat. Im Alter von 50 Jahren wurde Soraya Lewe-Tacke dann erneut schwanger mit Zwillingen. Eine Entscheidung, die in der Öffentlichkeit für viele Diskussionen sorgte. Sarah Connor sagte damals in einem Interview: "Man vergisst das, wie schön das ist, wenn die so klein, süß und muckelig sind. Ich kann schon nachvollziehen, warum meine Mama acht Kinder hat." Inzwischen sind die 2008 geborenen Zwillinge Lex und Mick 15 Jahre alt.

Quelle: Instagram Anna-Maria Ferchichi