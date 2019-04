Die beiden Schauspielerinnen Busy Philipps (39, "I Feel Pretty") und Mandy Moore (34, "This Is Us") auf einem gemeinsamen Wander-Trip? Zumindest hat Philipps ein entsprechendes Selfie auf ihrem Instagram-Account veröffentlicht, allerdings weist sie auch auf ihre eigene Late-Night-Show "Busy Tonight" hin.

"Schaut meine Show heute Abend und erfahrt, warum diese Süße und ich in High Fashion und mit Schutzbrillen einen verdammten Berg besteigen", kommentierte Philipps den Schnappschuss. Egal, was sich dahinter verbirgt - die beiden dürften auf jeden Fall jede Menge Spaß gehabt haben. Schließlich grinsen die beiden glücklich in die Kamera.