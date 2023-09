Er machte sich durch Filme von Bong Joon-ho ("The Host") einen Namen: Der koreanische Schauspieler Byeon Hee-bong ist tot.

Byeon Hee-bong ist tot. Der südkoreanische Schauspieler starb am 19. September 2023. Der Darsteller sei an den Folgen von Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben. Dies berichtet unter anderem "Variety" unter Bezugnahme auf koreanische Medienberichte. Byeon Hee-bong wurde 81 Jahre alt.

Byeon Hee-bong wurde vor allem in Filmen von "Parasite"-Regisseur Bong Joon-ho (54) bekannt. Byeon spielte in vier Filmen des international beachteten Filmemachers, darunter auch in dessen Langfilmdebüt "Hunde, die bellen, beißen nicht". Die Komödie von 2000 war auch für den Schauspieler der erste große Kinofilm.

Von "The Host bis "Okja": Zusammenarbeit mit Bong Joon-ho

In der Folge drehten Byeon und Bong das Krimidrama "Memories of Murder" (2003) und 2006 "The Host". Mit dem Monsterfilm kam das koreanische Kino endgültig im westlichen Mainstream an. Byeon Hee-bong gewann für die Horrorsatire den Blue Dragon Film Award als bester Nebendarsteller. Auch in Bong Joon-hos internationalem Netflix-Film "Okja" (2017) mit unter anderem Jake Gyllenhaal (42) und Tilda Swinton (62) war Byeon dabei.

Schon vor seiner späten Filmkarriere hatte sich Byeon Hee-bong einen Namen gemacht. Nach ersten Erfahrungen am Theater spielte er ab 1970 in diversen TV-Serien. Dabei war der Charakterdarsteller auf exzentrische Figuren spezialisiert. 2020 wurde Byeon Hee-bong mit dem Eungwan Orden ausgezeichnet, der zweithöchsten staatlichen Auszeichnung für kulturelle Verdienste in Südkorea.