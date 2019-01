Céline Dion (50, "The Essential") hat in den vergangenen Wochen für Schlagzeilen gesorgt. Die Sängerin, deren Mann René Angélil 2016 gestorben war, zeigte sich sehr dünn und mit einem neuen Mann in der Öffentlichkeit. Im Interview mit "The Sun" hat sie nun über beides gesprochen.

Dion hat offenbar Gefallen an Haute-Couture-Looks gefunden. "Ich mache das für mich. Ich möchte mich stark, schön, feminin und sexy fühlen", erklärte sie über ihre Outfits. Die Kritik an ihrem Stil und an ihrem sehr schlanken Körper scheint ihr nichts auszumachen: "Wenn es euch gefällt, bin ich zur Stelle. Wenn nicht, lasst mich in Ruhe", sagte sie zur "Sun". Sie habe sich schon immer für Mode interessiert, verriet sie zudem, früher habe sie das wahrscheinlich "konservativer" ausgelebt.

"Ja, es gibt einen anderen Mann"

Dion trainiert regelmäßig mit ihrem Backgroundtänzer Pepe Munoz (34), was zu Gerüchten führte, er sei ihr neuer Freund. Romantische Gefühle spielten in ihrer Beziehung aber keine Rolle, erklärte die 50-Jährige nun und fügte hinzu: "Ich bin Single." Sie wird von der "Sun" zitiert: "Die Presse schreibt: 'Oh mein Gott, René ist gerade erst gestorben und jetzt gibt es einen anderen Mann.' Ja, es gibt einen anderen Mann in meinem Leben, aber nicht DEN Mann in meinem Leben."

Man solle das nicht durcheinanderbringen, so Dion: Pepe Munoz sei immer an ihrer Seite, weil er mit ihr trainiere und dafür sorgt, dass sie in Bestform sei: "Wir sind Freunde, wir sind beste Freunde. Natürlich umarmen wir uns und halten Händchen und gehen aus, das sehen die Leute. Ich meine, er ist ein Gentleman. Er gibt mir die Hand, um auszugehen." Dass die Leute denken, sie empfinde mehr für den 34-Jährigen, stört sie aber nicht: "Das kümmert mich nicht, weil er gut aussieht und mein bester Freund ist."