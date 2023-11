Vor rund einem Jahr verkündete Céline Dion, dass sie am Stiff-Person-Syndrom leidet, einer seltenen neurologischen Erkrankung. Alle Konzerte der Sängerin wurden deshalb ersatzlos gestrichen. Jetzt hat sich die 55-Jährige erstmals wieder öffentlich gezeigt.

Dieser Auftritt dürfte ihren Fans Hoffnung machen: Das erste Mal seit über drei Jahren hat sich Céline Dion wieder in der Öffentlichkeit gezeigt. Die 55-Jährige besuchte gemeinsam mit ihren drei Söhnen ein Eishockeyspiel in Las Vegas. Dort trafen die Vegas Golden Knights auf die Canadiens de Montréal. Dion, die aus der Nähe von Montréal stammt, unterstützte ihr Heimatteam. Nach dem Spiel trafen Dion und ihre Kinder einige der Spieler in der Kabine.

Céline Dion zeigt sich bei Eishockeyspiel

Fotos davon teilte die Sängerin jetzt auf Instagram und schrieb dazu: "Meine Jungs und ich hatten so viel Spaß beim Besuch der Canadiens de Montréal nach ihrem Eishockeyspiel gegen die Vegas Golden Knights in Las Vegas am Montagabend. Sie haben so gut gespielt, was für ein Spiel!! Danke, dass ihr euch nach dem Spiel mit uns getroffen habt, Jungs! Das war ein unvergessliches Erlebnis für uns alle. Habt eine tolle Saison!"

Der Verein veröffentlichte zudem auf X ein Video, in dem zu sehen ist, wie Céline Dion vom Trainer der Canadiens de Montréal, Martin St-Louis, in der Kabine begrüßt und umarmt wird. In dem kurzen Clip sagt St-Louis zu Dion, dass er 1984 im Stadion von Montréal gewesen sei, als sie für Papst Johannes Paul II. sang, der damals Kanada besuchte. "Das ist schon eine Weile her. Aber wir haben uns nur ein bisschen verändert, mehr nicht. Wir tun immer noch Dinge, die uns am Herzen liegen", antwortet Dion.

Quand des emblèmes du Québec se rencontrent à Las Vegas...@celinedion 🤝 Habs#GoHabsGo pic.twitter.com/VUodJPWPDx — Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) October 31, 2023

Céline Dion leidet am Stiff-Person-Syndrom

Die 55-Jährige wirkt entspannt und glücklich. Ende vergangenen Jahres hatte sie öffentlich gemacht, dass bei ihr das Stiff-Person-Syndrom diagnostiziert wurde, eine seltene neurologische Erkrankung, die zu schweren Muskelkrämpfen führt. "Leider beeinträchtigen diese Krämpfe jeden Aspekt meines täglichen Lebens, was manchmal zu Schwierigkeiten beim Gehen führt und es mir nicht erlaubt, meine Stimmbänder zu benutzen, um so zu singen, wie ich es gewohnt bin", sagte Dion in einem Video, das sie bei Instagram veröffentlichte. Infolge ihrer Krankheit mussten alle geplanten Konzerte ihre "Courage"-Tour ersatzlos gestrichen.

Vor einigen Monaten sagte ihre Schwester Claudette Dion in einem Interview mit dem "Journal de Montréal": "Wir finden keine Medizin, die wirkt, aber es ist wichtig, Hoffnung zu haben". Man arbeite zwar mit "den besten Forschern auf diesem Gebiet" zusammen, doch bisher ohne Erfolg. "Ich glaube ehrlich gesagt, dass sie sich vor allem ausruhen muss. Sie geht immer über sich hinaus, sie versucht immer, die Beste in ihrem Feld zu sein. An einem bestimmten Punkt versuchen dein Herz und dein Körper dir etwas zu sagen. Es ist wichtig, darauf zu hören", so Claudette Dion.

