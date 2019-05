"Near, far, wherever you are..."

Die kanadische Sängerin Céline Dion (51, "My Heart Will Go On") war beim "Carpool Karaoke" der "The Late Late Show" von James Corden (40) zu Gast. Der Moderator fährt dabei mit Stars im Auto durch die Stadt und singt mit ihnen ihre Songs. In Las Vegas sangen die zwei zum Abschluss der Fahrt den "Titanic"-Song "My Heart Will Go On" auf einem winzigen Schiff in einem künstlichen See in der berühmten Filmpose an der Reling, während im Hintergrund spektakuläre Fontänen in den Himmel schießen. Davon postete die Show ein Bild auf Instagram zusammen mit einer der berühmten Textzeilen.