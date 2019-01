Dienstags Armani und Alexandra Vauthier, mittwochs Ronald van der Kemp und Valentino, donnerstags Givenchy: Während der Haute-Couture-Woche in Paris eilte Céline Dion von einem Termin zum nächsten. Zwei Dinge stachen dabei besonders ins Auge. Die schmale Figur der Sängerin und ihr junger Begleiter, der nicht von ihrer Seite wich.

Während sie in Designerkleidern in der Front Row saß, machte er es sich in Lederjacke und zerrissenen Jeans bequem. Der Mann ist kein Unbekannter. Es handelt sich um den Tänzer Pepe Muñoz. Seit zwei Jahren sieht man den Spanier immer wieder gemeinsam mit Dion. Nicht nur beruflich, auch privat verbringen die beiden sehr viel Zeit miteinander.

Céline Dion dementiert Liebesbeziehung mit Pepe Muñoz

In einem Interview mit der britischen Zeitung "The Sun", dementierte Dion nun jedoch, dass der 34-Jährige ihr neuer Lebensgefährte sei. "Ja, es gibt einen anderen Mann in meinem Leben, aber nicht den einen Mann", sagte die 50-Jährige und beteuerte, nach wie vor Single zu sein.

Pepe Muñoz und sie seien nur beste Freunde. "Natürlich umarmen wir uns, halten einander an den Händen und gehen gemeinsam aus. Er ist ein Gentleman. Wir haben uns von Anfang an gut verstanden. Das hat sich dann so entwickelt." Dass die meisten Menschen sie für ein Paar halten würden, störe sie nicht, sagte Dion. "Das ist mir egal, denn er sieht gut aus und ist mein bester Freund."

Vor drei Jahren verlor Céline Dion ihren Mann René Angélil an Krebs. Der Kanadier verstarb im Alter von 73 Jahren und wurde in seiner Heimat mit einem Staatsbegräbnis verabschiedet. Angélil hatte Dion im Alter von zwölf Jahren entdeckt, gefördert und später geheiratet. Das Paar hat drei gemeinsame Söhne.

Céline Dion kommentiert Kritik an ihrer Figur

Bis heute sei ihr Mann immer bei ihr, sagt die Sängerin, aber sie genieße auch die ungewohnte Freiheit, die Verantwortung für ihre eigenen Entscheidungen. "Es ist alles neu. Es ist wie ein zweiter Frühling - 50 zu werden war großartig für mich."

Auch modisch wagt die Kanadierin seit dem Tod ihres Mannes einige Experimente, zeigt sich in ausgefallenen Designer-Kreationen und deutlich schlanker. Für ihre Mager-Looks in Paris wurde Dion heftig kritisiert. Ihre Antwort darauf fällt ziemlich simpel aus: "Wer meinen Style mag, kann gern auf mich zukommen und Fotos machen. Wem es nicht gefällt, der sollte mich einfach in Ruhe lassen."

Quelle: "The Sun"