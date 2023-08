Gemeinsam mit Medizinern ist Céline Dion auf der Suche nach einer Heilung. Noch immer hat sie mit den Folgen ihrer neurologischen Erkrankung Stiff-Person-Syndrom zu kämpfen.

Die Nachricht, dass sie aufgrund einer seltenen neurologischen Erkrankung ihre Tour-Konzerte verschieben müsse, sorgte bei Céline Dions Fans im Dezember vergangenen Jahres für große Sorgen. Jetzt hat Claudette Dion, die Schwester der Sängerin, ein Update gegeben.

Noch immer kämpfe die "My Heart Will Go On"-Musikerin gegen die Symptome ihres Stiff-Person-Syndroms. Seit Längerem leidet Dion unter schweren Muskelkrämpfen, die ihr Probleme beim Gehen und mit den Stimmbändern bereiten. Linderung sei schwer zu finden, erklärt Claudette Dion. "Wir finden keine Medizin, die wirkt, aber es ist wichtig, Hoffnung zu haben", sagte sie jetzt im Interview mit "Le Journal de Montreal", aus dem "Page Six" zitiert. Man arbeite zwar mit "den besten Forschern auf diesem Gebiet" zusammen, doch bisher ohne Erfolg. Das Stiff-Person-Syndrom ist äußerst selten und kommt bei einer Person von einer Million vor.

"Ich glaube ehrlich gesagt, dass sie sich vor allem ausruhen muss. Sie geht immer über sich hinaus, sie versucht immer, die Beste und Beste in ihrem Feld zu sein", sagte Claudette Dion. "An einem bestimmten Punkt versuchen dein Herz und dein Körper dir etwas zu sagen. Es ist wichtig, darauf zu hören", so Claudette Dion.

Andere Schwester ist eingezogen

Céline Dion hat insgesamt 13 Geschwister: Denise, Clément, Claudette, Liette, Michel, Louise, Jacques, Daniel, Ghislaine, Linda, Manon und die Zwillinge Paul und Pauline. Linda Dion ist mittlerweile in ihr Haus in Las Vegas gezogen, um die Musikerin unterstützen zu können.

Erst im Mai hatte sich Céline Dion an ihre Fans gewandt, und ihre Tournee endgültig abgesagt. "Es tut mir so leid, dass ich euch alle wieder einmal enttäuschen muss. Ich arbeite wirklich hart daran, wieder zu Kräften zu kommen, aber touren kann sehr schwierig sein, selbst wenn man 100-prozentig fit ist", schrieb sie via Instagram. "Es ist euch gegenüber nicht fair, die Shows immer wieder zu verschieben, und auch wenn es mir das Herz bricht, ist es das Beste, wenn wir jetzt alles absagen, bis ich wirklich bereit bin, wieder auf der Bühne zu stehen", fuhr sie fort.

