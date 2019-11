Die britische Dschungelcamp-Variante "I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!" ist zwar gerade erst gestartet, doch schon jetzt gilt Caitlyn Jenner (70) als große Favoritin. Mit ihrem wagemutigen Sprung aus einem Flugzeug hat sich die 70-Jährige in die Herzen der britischen Fans katapultiert, berichtet die "Daily Mail".

"Ich liebe Caitlyn Jenner von ganzem Herzen, was für eine absolute Legende", schwärmt etwa ein Fan auf Twitter. Ob sie am Ende wirklich gewinnt, bleibt abzuwarten. Für Caitlyn Jenner ist es nicht der erste Besuch im Dschungelcamp. Für die US-Variante verschlug es sie bereits im Jahr 2003 in die gleichnamige Show - damals allerdings noch als Bruce Jenner.