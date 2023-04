Caitlyn Jenner ist in großer Trauer um ihre Mutter, die im Alter von 96 Jahren verstorben ist. Sie wird ihre Mama "furchtbar vermissen".

Die ehemalige Sport- und Reality-TV-Persönlichkeit Caitlyn Jenner (73) trauert um ihre Mutter, wie sie bei Instagram mitgeteilt hat. In einem Beitrag, in dem Jenner mehrere Fotos der Verstorbenen veröffentlichte, erklärt sie, wie sehr sie diese vermissen wird.

"Ich bin untröstlich, mitzuteilen, dass meine Mama am gestrigen Morgen friedlich entschlafen ist", schreibt Jenner am 21. April. "Eine Mutter zu verlieren ist in dem Sinne einzigartig, dass sie die einzige Person ist, die mich mein gesamtes Leben lang geliebt habt. Ich werde sie furchtbar vermissen. [...] Ich liebe Dich, Mama."

Zudem schreibt Jenner, dass ihre Mutter Esther ein erfülltes Leben gehabt habe. In wenigen Wochen hätte sie demnach ihren 97. Geburtstag gefeiert. Auf allen drei dazu veröffentlichten Aufnahmen strahlt ihre Mutter in Richtung Kamera, eine zeigt die Verstorbene offenbar an ihrem 95. Geburtstag vor rund zwei Jahren.

Die große Kardashian-Jenner-Familie

Caitlyn Jenner kam als Bruce Jenner zur Welt und gewann bei den Olympischen Sommerspielen 1976 im Zehnkampf Gold. Sie war später unter anderem auch in der Reality-Show "Keeping Up with the Kardashians" zu sehen, die in den USA ab 2007 ausgestrahlt und 2021 eingestellt wurde. 2015 gab sie bekannt, trans zu sein.

Aus einer geschiedenen Ehe mit Kris Jenner (67), die ihre Kinder Kourtney (44), Kim (42), Khloé (38) und Rob Kardashian (36) mit in die Beziehung brachte, stammen die gemeinsamen Töchter Kendall (27) und Kylie (25). Auch Jenner brachte damals vier Kinder mit in die Ehe: Burt (44), Casey (42), Brandon (41) und Brody (39).